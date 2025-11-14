Ogromna napuštena zgrada stoji skrivena u središtu Zagreba već 200 godina: Tu će nastati ŠUC!

Ni oni koji žive u centru Zagreba, možda ne znaju za jednu ruinu. Nije odmah na cesti, nego u jednom dvorištu u Vlaškoj ulici. Svakako je najveća napuštena zgrada u strogom središtu grada.

Njezini zidovi stoje već skoro dva stoljeća, a zadnji put u funkciji zgrada je bila kao vojna bolnica. Čim se prijeđe prag, jasno je da ondje sve postojano propada već godinama. Razbijeno staklo je posvuda, iako su i dalje tu bolničke smjernice za poliklinički laboratorij, treću internu, prijem pacijenata...

Osim golih zidova malo čega ima, iako prostor navodno koriste beskućnici, a znaju se okupljati i srednjoškolci, nismo ni na koga naišli. Pravi spektakl čekao nas je na katu, jer su 2013. ondje u sklopu Muzeja ulične umjetnosti došli deseci umjetnika iz Hrvatske i Europe. Željeli su revitalizirati zgradu svojim grafitima i crtežima, ali je sve skupa dosta kratko trajalo, iako je ostao ponajbolji street art u gradu. I dosta duhovitosti po zidovima, poput natpisa "djed je znao tipa u Caritasu koji nam je ostavljao najbolje stvari sa strane", uz crtež najbolje stvari "šarenog džempera".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Da je ovo Berlin...

Zbilja, sve podsjeća na neke od zapuštenih prostora diljem europskih gradova kojima su alternativci našli novu namjenu. Da je ovo Berlin ili neka druga metropola, možda bi sve zvučno izolirali i pretvorili u neki dobar klub. Skoro pa da se mogla čuti muzika. Dobro, elektronike u tim prostorima ne bi trebalo biti, ali će biti drugih vrsta muzike. Jer tu će, kako doznaje Direkt, nastati ŠUC.

Od podruma do tavana, sve će postati Školski umjetnički centar. Zgrada je ogromna, plan je ambiciozan, ali bitno je da postoji.

"To neće biti u idućih godinu ili dvije, ali ono što znamo sa sigurnošću jest da će Grad Zagreb dobiti svoj Školski umjetnički centar, jednu novu, predivnu lokaciju za umjetnost u centru Zagreba", kaže Luka Juroš, pročelnik Ureda za obrazovanje i mlade Grada Zagreba.

Uz Glazbenu školu "Elly Bašić" u već obnovljenom dijelu bivše vojne bolnice, ovdje bi se trebale preseliti Glazbena škola "Pavao Markovac" i Škola za klasični balet.

Izvana ista, ali iznutra...

Kako je zgrada zaštićeno kulturno dobro, izvana se neće smjeti puno mijenjati, ali temeljita obnova trebat će iznutra. U nekim prostorijama pod je doslovce propao, vidi se na kat ispod, ali kad cijela stvar bude gotova, i posvuda će biti nove prostorije u kojima će klinci moći učiti balet ili neki glazbeni instrument.

Kako se nešto slično najavljivalo još u vrijeme Milana Bandića, budući korisnici se nadaju da će ovoga puta plan upaliti. Škola za klasični balet trenutačno je u neadekvatnim prostorima na Gornjem gradu, pa njezina ravnateljica Martina Kralj kaže da bi im preseljenje puno značilo. "To za nas zaista znači sve. Ostvarenje svih snova i želja koje imamo, prošli i sadašnji učenici, djelatnici, ja kao ravnateljica, zaista se nadamo da ćemo dobiti svoje mjesto pod suncem, odnosno svoje mjesto u Gradu Zagrebu", kaže Martina Kralj.

Kako se tek čekaju idejna rješenja, do otvaranja Školskog umjetničkog centra ili ŠUC-a mogli bismo čekati i tri godine. Ali perspektiva za prostor postoji, umjesto mene čeka svirače, pjevače i baletane.