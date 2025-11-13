Što sve znamo o padu Airtractora kraj Senja? 'Molim se za Alahovu milost za našeg pilota'

U četvrtak poslijepodne turski zrakoplov Airtractor AT-802 srušio se i zapalio na području Krivog Puta kraj Senja. U avionu je bio samo pilot čije tijelo je pronađeno nakon što su vatrogasci ugasili požar.

Pad airtractora kod Senja Foto: Hrvoje Kostelac/pixsell Hrvoje Kostelac/pixsell Jvp Senj Hrvoje Kostelac/pixsell Jvp Senj Hrvoje Kostelac/pixsell Jvp Senj Hrvatska Vatrogasna Zajednica Hrvoje Kostelac/pixsell Hrvoje Kostelac/pixsell Hvz/jvp Senj Hrvoje Kostelac/pixsell Rtl Danas

ZTC je potvrdio za RTL Danas da su dva Airtractora išla kod njih na bojanje, trebali su doći još jučer, ali zbog magle nisu uspjeli doći do Zagreba pa su sletjeli u Rijeku. Danas su odlučili nastaviti put i očekivali su njihov dolazak koji se - nije dogodio. Zbog magle su se okrenuli. Jedan je sletio u zračnu luku na otoku Krku, a drugi nestao.

Turski ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Yumakli potvrdio je da su oba zrakoplova od Glavne uprave za šumarstvo.

"Olupina našeg protupožarnog zrakoplova Glavne uprave za šumarstvo, koji je izgubio radio kontakt u Hrvatskoj, pronađena je u blizini grada Senja u Hrvatskoj. Molim se za Alahovu milost za našeg pilota, koji je poginuo u ovoj tragičnoj nesreći te izražavam sućut i strpljenje njegovoj obitelji i voljenima", prenosi agencija Anadolija.

Prvo nestanak pa dojava o padu

Dojavu o nestanku zrakoplova s radara Ravnateljstvo Civilne zaštite zaprimilo je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe u 16.53 sati, a u 17.11 sati stigla je dojava o padu i požaru. Prema prvim infromacijama vjerovalo se da se radi o zrakoplovu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, ali je brzo otrkiveno da se radi o turskom.

Po zaprimanju dojave o nestanku zrakoplova s radara te njegovu padu pokrenuta je opsežna potraga. Županijski centar 112 u Gospiću odmah je obavijestio sve žurne službe.

U potragu su bile uključene sve snage sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije, odnosno policija, vatrogasci, Zavod za hitnu medicinu, Hrvatska gorska služba spašavanja.

Na mjesto nesreće prvi su stigli policajci iz Senja i potvrdili pad zrakoplova. Zatim su stigli vatrogasci koji su morali ugasiti požar na olupini.

Dojavu o padu zrakoplova vatrogasci su primili u 17.6 minuta, a požar na olupini lokaliziran je oko 18 sati.

Zbog guste magle, očevid se očekuje u petak ujutro. Vatrogasci iz Senja ostat će na dežurstvu na mjestu nesreće do dolaska istražitelja.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu priopćila je kako je o nesreći obaviještena odmah po događaju od strane OKC-MUP te pokreće sigurnosnu istragu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Božinović izrazio sućut turskom kolegi

Nakon pada turskog zrakoplova AT-802 u četvrtak kod Senja pri čemu je stradala jedna osoba, potpredsjednik Vlade RH ministar Davor Božinović razgovarao je s turskim ministrom unutarnjih poslova Ali Yerlikaya i izrazio sućut zbog tragičnog događaja, objavila je Vlada RH.

"Policija i sve žurne službe reagirale su odmah po dojavi incidenta. Potpredsjednik Vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović razgovarao je s turskim ministrom Ali Yerlikaya i izrazio sućut zbog tragičnog događaja", navodi se u objavi Vlade na društvenoj mreži X.

Na području Krivog Puta kod Senja, gdje je u četvrtak kasno popodne pao turski zrakoplov Air Traktor AT-802, pronađeno je tijelo jedne osobe, pilota, potvrdili su ranije večeras iz Ravnateljstva Civilne zaštite i Županijskog vatrogasnog zapovjedništva u Gospiću.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas blizu mjesta pada zrakoplova: Otkrivamo detalje nesreće