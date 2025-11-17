Nakon makljaže školaraca u Splitu, stručnjaci upozoravaju o opasnim detaljima

KAOS KRAJ ŠKOLE /

Splitska policija u nedjelju je uvečer kod jedne splitske škole prekinula masovnu tučnjavu učenika u dobi od 13 i 14 godina koju su dogovarali preko društvene mreže Snapchata. Odmah su priveli njih 29, a obaviješten je i Centar za socijalnu skrb.

Mjesto obračuna bilo je igralište kod osnovne škole, a dogovore su učenici dviju škola vodili na Snapchatu.

Eskalaciju nasilja prekinula je policija, a 60-ak dječaka u dobi od 13 i 14 godina razbježalo se. Tino Milat, službenik za odnose s javnošću PU splitsko-dalmatinske, rekao je: "Odmah po zaprimljenoj dojavi policijski službenici upućeni su na mjesto događaja te su samo svojom pojavom spriječili daljnju eskalaciju. Masa se razbježala. Sveukupno je 29 privedenih maloljetnika, od čega je utvrđeno da je osam sudjelovalo u tučnjavi ili organizaciji samog događaja.

Ono što brine stručnjake je organizirani dogovor za tučnjavu preko društvene mreže i velik broj promatrača. Više pogledajte u prilogu Dragane Eterović