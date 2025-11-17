Rozalija povukla hrabri potez i spasila supruga od Ovčare: 'Da nisam bila uporna...'

SJEĆANJA NA RAT /

Večeras se u krugu vukovarske bolnice održava tradicionalni, prigodni program. Naglasak je na braniteljima i Vukovarcima, bit će i ministri obrane, branitelja, vanjskih poslova, saborski zastupnici i gradonačelnik Vukovara.

Okupljanje u krugu bolnice najteže pada onima koji su ovdje vidjeli posljednji put svoje najmilije, ali i onima koji su ovdje radili.

Među njima je bila i Rozalija Jakumetović, djelatnica ratne bolnice u Vukovaru, s kojim je u RTL-u Danas razgovarala Kristina Čirjak.

Rozalija je otkrila koliko je teško ovih dana: "Ima rana, ona zacijeli, ali ožiljak ostane. Kako sam starija, sve više mi dolaze strašni dani, ono što smo proživjeli u bolnici. Ja sam farmaceutski tehničar, do 14. rujna te godine držala sam vanjsku ljekarnu dok nije bombardirana i dok nije uništena. Do tada su svi civili iz grada mogli dolaziti kod mene po lijekove. Ja sam jedina od 40 ostala i poslije tog 14. sam došla u bolnicu."