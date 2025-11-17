Sva sila policije na ulicama Splita! Pogledajte kako su sproveli narkobosa u zatvor

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na Županijskom sudu u Splitu u ponedjeljak je trebala biti potvrđena optužnica Nenadu Petraku, no ročištu se ispriječila dojava o bombi. Oko 8.40 sati pravosudni policajci obavijestili su odvjetnike i sve prisutne da moraju napustiti zgradu.

Po završenom protueksplozijskom pregledu zgrade suda utvrđeno je da je dojava bila lažna.

Podsjetimo, Petraka se optužuje da je ustrojio zločinačku organizaciju od dvadesetak ljudi koji su na veliko krijumčarili kokain i marihuanu. Pao je u velikoj akciji u Turskoj 2023., a onda je pod pratnjom specijalaca deportiran u splitski zatvor.

Sproveden u koloni u 11 vozila

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), Petraka sumnjiči da je u razdoblju od 12. prosinca 2019. do 3. veljače 2023. na području Hrvatske, Španjolske, Nizozemske, Njemačke, Francuske, Italije, Crne Gore, Kolumbije i Sijera Leonea, povezao u zajedničko djelovanje ostale članove skupine radi kontinuirane nabave velikih količina kokaina iz Kolumbije, Sijera Leonea i Španjolske, krijumčarenja te droge brodovima i njene daljnje prodaje na području Europske unije.

Isto tako, sumnjiči se da je na području Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije, Crne Gore i Hrvatske okupio ekipu radi kontinuirane nabave i prodaje marihuane i hašiša.

Nakon odgođenog ročišta u Splitu, Petrak je sproveden u zatvor u koloni od 11 vozila. Kolonu pravosudne policije u Splitu zabilježile su i kamere. Pogledajte mjere osiguranja za Petraka.