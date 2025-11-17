FREEMAIL
HITNE DOKAZNE RADNJE /

Nova uhićenja USKOK-a u Zagrebu: Poznato o čemu je riječ

Nova uhićenja USKOK-a u Zagrebu: Poznato o čemu je riječ
Foto: Marko Lukunic/pixsell/Ilustracija

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

17.11.2025.
9:13
danas.hr
Marko Lukunic/pixsell/Ilustracija
USKOK je ponovno u akciji. 

Kako su objavili na svojim stranicama, trenutno su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, a provodi Policijska uprava zagrebačka.

Navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu osobu za koju se osnovano sumnja da je u sastavu zločinačkog udruženja počinila kazneno djelo iz oblasti kriminaliteta droga.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

