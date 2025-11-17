Vukovarski heroj Jean-Michel Nicolier posmrtno dobio hrvatsko državljanstvo

U znak zahvalnosti heroju Vukovara Jean-Michelu Nicolieru posmrtno je dodijeljeno državljanstvo, a ono je dodijeljeno i njegovoj majci Lyliane Fournier koja živi u Hrvatskoj, izvijestio je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković koji je u Banskim dvorima primio članove obitelji.

"Danas smo u znak zahvalnosti posmrtno dodijelili hrvatsko državljanstvo heroju Vukovara Jean-Michelu Nicolieru, ubijenom na Ovčari, te njegovoj majci Lyliane Fournier, koja živi u Hrvatskoj”, napisao je premijer u objavi na društvenoj mreži X.

Uz objavu su i fotografije sastanka u Banskim dvorima.

"Njegova žrtva i njezina neizmjerna ljubav prema Hrvatskoj trajno su upisane u naše zajedničko sjećanje i identitet”, istaknuo je Plenković u objavi.

Danas smo u znak zahvalnosti posmrtno dodijelili hrvatsko državljanstvo heroju Vukovara Jean-Michelu Nicolieru, ubijenom na Ovčari, te njegovoj majci Lyliane Fournier, koja živi u Hrvatskoj. Njegova žrtva i njezina neizmjerna ljubav prema Hrvatskoj trajno su upisane u naše… pic.twitter.com/Ae3f5hhy56 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 17, 2025

Ubijen na Ovčari

Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu Vukovara, gdje je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani vukovarske četvrti Sajmišta.

Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu. Nakon pada i okupacije Vukovara pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi su iz bolnice odveli Nicoliera zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga pogubljen ispred hangara na Ovčari.

Nicolierovi posmrtni ostaci identificirani su prije nepuna tri tjedna, a pokopan je na vukovarskom na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.

Njegova majka je prvi put nakon pronalaska sina ekskluzivno progovorila za RTL Danas, gdje je i sama spomenula da je zatražila hrvatsko državljanstvo. Cijeli razgovor pročitajte na Net.hr-u.

Majka progovorila za RTL Danas

Prije nekoliko godina se preselila u Hrvatsku, točnije u Karlovac gdje se Jean Michel prvo prdružio obrani, da bi kasnije otišao braniti Vukovar.

"Ne želim se vratiti u Francusku, u Hrvatskoj imam neki mir, način života u miru", otkrila nam je majka.

I Jean-Michel je, kaže, želio ostati u Hrvatskoj: "Istina, ostao je tu, ali ne kako smo mislili".

Nakon duge 34 godine traženja i neizvjesnosti, njegova majka konačno ima gdje sinu zapaliti svijeću. Bez obzira na to što ga je pokopala, kaže da je on i dalje s njom. "Ondje mogu ići moliti, razmišljati. Ja još mislim na druge obitelji jer smatram da su svi previše fokusirani na Jean-Michela. Možda zato što je stranac, ali odlazak u Vukovar je njegov izbor", ispričala je njegova majka.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi put nakon pronalaska sina za RTL Danas govori majka Jean-Michela Nicoliera