Evakuiran sud u Splitu: Prije početka suđenja narkodileru Nenadu Petraku stigla dojava o bombi

Jutros je stigla dojava da je postavljena bomba na Županijskom sudu u Splitu. Oko 20 minuta prije 9 sati pravosudni policajci obavijestili su odvjetnike i sve prisutne da moraju napustiti zgradu jer je stigla dojava o postavljenoj bombi, piše Slobodna Dalmacija.

Trebalo je početi ročište za Nenada Petraka i njegovu skupinu, potvrđivanje optužnice. Podsjetimo, Petraka se optužuje da je ustrojio zločinačku organizaciju od dvadesetak ljudi koji su na veliko krijumčarili kokain i marihuanu. Pao je u velikoj akciji u Turskoj 2023., a onda je pod pratnjom specijalaca deportiran u splitski zatvor.

Za Petrakom je prije uhićenja bila raspisana crvena tjeralica Interpola, a vijest i dramatičnu snimku uhićenju objavio je turski ministar unutarnjih poslova Ali Yelikaya.

Detalji USKOK-ove akcije

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), Petraka sumnjiči da je u razdoblju od 12. prosinca 2019. do 3. veljače 2023. na području Hrvatske, Španjolske, Nizozemske, Njemačke, Francuske, Italije, Crne Gore, Kolumbije i Sijera Leonea, povezao u zajedničko djelovanje ostale članove skupine radi kontinuirane nabave velikih količina kokaina iz Kolumbije, Sijera Leonea i Španjolske, krijumčarenja te droge brodovima i njene daljnje prodaje na području Europske unije.

Isto tako, sumnjiči se da je na području Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije, Crne Gore i Hrvatske okupio ekipu radi kontinuirane nabave i prodaje marihuane i hašiša.

