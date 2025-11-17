Ovako će izgledati regulacija prometa na Dan sjećanja u Vukovaru: Policija ima važno upozorenje

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, policija će u Vukovaru uspostaviti privremenu regulaciju prometa te snimati javna okupljanja, izvijestila je PU vukovarsko-srijemska.

"U vremenu od 07,00 do 18,00 sati za odvijanje cestovnog prometa zatvorit će se dio Ulice Priljevo u Vukovaru, od raskrižja sa Ulicom Matice hrvatske u Vukovaru (prema središtu grada), te Ulice I. Gundulića, Ulica kardinala A. Stepinca, Ulica županijska, Frankopanska, Ulica N. Andrića, Ulica S. Radića, Trg Slavija te Ulica bana Jelačića u Vukovaru do raskrižja sa županijskom cestom Ž4152 (Ovčara)", priopćili su

Policija će preusmjeravati promet alternativnim smjerovima, kako navode: "ulicama spomenutoga dijela grada Vukovara".

Javna okupljanja u Vukovaru bit će snimana

Iz policije je stigla preporuka svim sudionicima u prometu da u navedenom razdoblju ne koriste spomenute cestovne pravce zbog očekivanih gužvi i privremenih ograničenja prometa.

"Savjetujemo odabir alternativnih prometnih pravaca koji će biti otvoreni i omogućiti brže i sigurnije kretanje. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje te pozivamo da se pridržavaju svih naredbi, uputa i smjernica policijskih službenika koji će biti raspoređeni na terenu radi održavanja sigurnosti i protočnosti prometa.

Ujedno obavještavamo građane da će policija, od 17. do 20. studenoga 2025. godine, za vrijeme održavanja javnih okupljanja u okviru programa „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2025.“, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon završetka javnog okupljanja vršiti snimanje na mjestima održavanja javnog okupljanja i na prilaznim pravcima", stoji u priopćenju vukovarske policije.

