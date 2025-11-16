Otvorena rana Škabrnje i dalje krvari: 'Otišli smo na odmor i za par dana pala je u četničke ruke'

PAMTI SVOJE HEROJE /

Dva dana prije Dana sjećanja u Škabrnji večeras promocija filma "Istina" o ratnom putu 9. bojne HOS-a. Iako nije sudjelovala u obrani Škabrnje na jesen 1991. godine, 9. bojna, tada već u sklopu 114. brigade, nakon oslobođenja Škabrnje u akciji Maslenica samostalno je držala obranu ovog ravnokotarskog mjesta 43 dana. Nakon njihova odlaska, Škabrnja je po drugi put pala.

U Škabrnji i još jednoj obljetnici bez prave kazne smo razgovarali s predsjednikom Udruge IX. bojne HOS-a, bojnikom Miće Ćukom.

'Žalosno, jadno i tužno i neshvatljivo. Nikako mi ne ide u glavu da nitko nije kažnjen', poručio nam je.

'Mi smo bili na jugu, pod zapovijedi generala Ante Gotovine hitno smo prebačeni ovdje 28. siječnja 1993. jer je netko trebao čuvati Škabrnju. Čuvali smo je 43 dana u nemogućim uvjetima. Nakon toga smo išli na odmor, a nakon pet dana je pala u četničke ruke', prisjetio se teških dana. Više pogledajte u videu