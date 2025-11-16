Vatrogasac o dramatičnoj akciji: 'U 1.16 nas budi SMS. Djevojci pola tijela bilo u auta, pola van, jaukala je'

SPAŠAVANJE KOD LUDBREGA /

Mogla je to biti priča o velikoj tragediji u malom mjestu, no četiri mlada života noćas ipak nisu izgubljena! Kod mjesta Sveti Đurđ vozilo u kojemu su bili dvojica mladića i dvije djevojke stari između 18 i 23 godine, izletjelo je s ceste i okrenulo se na krov. Na mjesto nesreće munjevitom brzinom stižu vatrogasci iz lokalnih DVD-a Hrženica i Sveti Đurđ, kao i hitna medicinska pomoć iz Ludbrega.

Dvoje mladih ostalo je zarobljeno u automobilu, a vatrogasci su ih, zajedno s djelatnicima Hitne, uspjeli izvući. Svi su pušteni iz bolnice bez težih ozljeda.

Vatrogasci su munjevitom brzinom došli na teren. Kako je izgledala ova intervencija ispričao nam je vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ Stjepan Kovaček.

'U 1.16 probudila nas je SMS poruka o prometnoj nesreći s prikliještenim osobama. Kad dođeš i vidiš takav prizor, situacija je ozbiljna. Mi jesmo dobrovoljci, no educiramo se za ovakve slučajeve. Najčešće smo prvi na mjestu nesreće', ispričao je vatrogasac.

'Dvije osobe su same izašle i oni su dojavili o nesreći. Na prednjim sjedalima su bile dvije ženske osobe. Jednoj je pola tijela bilo u autu, a pola van auta. U stanju šoka je bila, jaki jauci su se čuli', objasnio je vatrogasac. Više pogledajte u videu