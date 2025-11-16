Prijete im kazne od 12.000 eura za nestručne savjete: Ispitali smo čeka li to i Hrvate

Savjeti na internetu u Kini više se ne smiju davati bez diplome. U suprotnom, onima koje se u tome 'uhvati' prijeti kazna od čak 14 tisuća dolara (oko 12 000 eura). U Hrvatskoj nema zabrana, ali za influencere su nedavno uvedene smjernice za transparentno oglašavanje.

Kada bi influencerica Riva Pauletić radila plaćenu recenziju, priznaje, do sada to nije naglašavala. "Većinom mi nitko ništa nije spominjao i ja sam samo objavila i ništa nisam stavljala, a opet, da mi s druge strane kažu da moram, ne bi mi bio problem", govori nam poduzetnica i influencerica Riva Pauletić.

Zbog skrivenih reklama stručnjaci smatraju da je vrijeme da influencer marketing - odraste. Drugim riječima - vrijeme je da oglas postane iskren!

"Realno, ako je to plaćen sadržaj, je li to što je taj influencer ispričao stvarno njegovo pravo mišljenje ili je pod utjecajem onoga što bi zapravo trebao reći? Potičemo kritičko razmišljanje. Mislim da je to u redu za sve građane Hrvatske. Da, ideja je da te upozorimo i da ne uzimamo sve zdravo za gotovo i da malo više vidimo razmišljamo", poručuje izvršni direktor Hrvatske udruge digitalnih izdavača Ozren Kronja.

Problemi se ne rješavaju preko noći

Da se osim skrivenih oglasa treba paziti i savjeta samoprozvanih "stručnjaka" koji svoje savjete znaju upakirati u - plaćeni oglas - najbolje zna i Magdalena. "Nestručne osobe često dijele 'brza' rješenja za probleme. Niti jedan problem ne može se riješiti preko noći. I krivi savjet može dovesti do jako loših posljedica", upozorava liječnica i influencerica Magdalena Ivić.

Magdalena je na diplomskom studiju za njegu kože u Italiji. Kaže da je oglašavanje na društvenim mrežama ondje znatno strože regulirano nego kod nas. Kina je otišla i korak dalje. Zabranila je nestručnim osobama davanje zdravstvenih, pravnih i financijskih savjeta na društvenim mrežama.

"Sigurno da je potrebna bolja regulacija. Ako pogledamo komparativno i druge zemlje članice Europske unije, neke jesu to područje regulirale, neke nisu, neke promišljaju. Ali, kažem, svjesni digitalnog razvoja tehnologije takvih pitanja će biti sve više i više", siguran je ministar pravosuđa i digitalne transformacije Damir Habijan.

Uvođenje kažnjavanja za nestručne savjete Magdalena smatra jako rigoroznim, ali isto tako i da ima smisla. "Smatram da se ovdje ne radi nužno o kažnjavanju, već o odvajanju osobnog iskustva od profesionalnog savjeta", dodaje Magdalena. Cilj tih mjera je smanjiti broj lažnih stručnjaka i širenje dezinformacija.