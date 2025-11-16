Neviđene ratne fotografije iz Vukovara '91: Otvorena multimedijska izložba koja spaja užas i snagu nade

OSTAVLJA BEZ DAHA /

U Vukovaru je otvorena izložba fotografija iz ratnog Vukovara 91., jedinstvenog postava koji donosi dosad neviđene prizore grada i Vukovaraca u trenucima užasa. Velik dio ovih fotografija nikada do sada nije bio izložen ni javno prikazan. Izložba je multimedijska i svjedoči o razmjerima razaranja, ali i o snazi nade, solidarnosti i otpora građana Vukovara.

Gradonačelnik Marijan Pavliček rekao je kako fotografije pokazuju strašne prizore grada i ljudi u trenucima najveće tragedije i hrabrosti.

"Na nama živućima je da budućim naraštajima posvjedočimo i ovakvim vidovima izložbi što se to dogodilo u Vukovaru 1991. godine. Često se ta istina izvrće čak i u hrvatskom društvu, a kamoli ne s lijeve obale Dunava", rekao je otvarajući izložbu vukovarski gradonačelnik Pavliček.

Na izložbi su izložene fotografije fotoreportera Delmija Alvareza, Davida Pratta, Laurenta Van der Stockta, Stevea Chapman-Bertellija, Philippea Lobjoisa i Jean-Louisa Ravaleta, čiji su objektivi zabilježili strašnu stvarnost ratnog Vukovara 1991. godine.

Velik dio izloženih fotografija stranih fotoreportera nikada do sada nije bio izložen ni javno prikazan, a njihovo predstavljanje postalo je moguće zahvaljujući predanoj višegodišnjoj potrazi i prikupljanju građe koje su vodili Josip Deur i Darko Galić.