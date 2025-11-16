Veleposlanik Gruzije otkrio zašto je za njih vino svetinja: 'Muškarac kad pleše nikada ne dodiruje ženu'

Zašto je vino za Gruzijce svetinja i zašto svaka čaša ima svoju priču? Svake druge subote na RTL-u vrijeme je za veleposlanike. Večeras Vas vodimo u Gruziju, barem nakratko. Upoznat ćete veleposlanika koji je glazbu pretvorio u obiteljski jezik, a odveo nas je i na sveučilište gdje su studenti uz pravog gruzijskog kuhara učili tajne njihove tradicionalne kuhinje.

Teško je zamisliti Gruziju bez glazbe, a onda i veleposlanika bez pjesme. Gruzija i glazba su nerazdvojivi, a slična je privrženost vidljiva i kod veleposlanika Gruzije u Hrvatskoj, Zaala Gogsadzea.

"Gruzijci jako vole glazbu, i u mojoj obitelji također. Moj zet je danas poznati pjevač," kaže veleposlanik, prisjećajući se prijatelja koji su postali poznati pjevači i vlastitih trenutaka u krugu prijatelja gdje je često pjevao, iako neformalno.

Tajne gruzijskih jela i plesa

Gruzijski ples, poznat po emotivnosti i energičnosti, poseban je jer: "Muškarac nikada ne dodiruje ženu, i žena nikada ne dodiruje muškarca," ističe veleposlanik Gogsadze.

Većinu vremena veleposlanik provodi u ambasadi, gdje nas na ulazu dočekuje Keti Dolidze, veleposlanikova desna ruka. "On je jedan od najdivnijih ljudi koje sam ikada upoznala i izvrstan šef," kaže Keti, dok razgovaramo o hrvatskim dječjim crtežima kako oni vide Gruziju.

Naši koraci nas vode do važnog mjesta, kuhinje gdje se priprema gruzijska hrana. Manuel, kuhar iz Gruzije, uvodi nas u tajne gruzijske kuhinje.

Veleposlanik Gogsadze, s karijerom diplomata od 1990., sa strašću priča o svojoj zemlji. Legenda kaže da je Bog zaboravio Gruzijce, no kada su došli, Bog im je dao zemlju koju je čuvao za sebe. Njegova zemlja inače je i kolijevka vina s više od 500 sorti grožđa koja koristi posebnu metodu fermentacije vina u amforama, zaštićenoj UNESCO-om.