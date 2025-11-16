'Bez kemije, bez trikova!' Zoran Savić majstor je mesa iz Ćora šokirao svojom idejom o kobasici

IDJE NA STOLU /

Znate onaj zagriz kad vas okus katapultira u vis, kad pod nepcem osjetite eksploziju domaćeg, djetinjstva, miris najboljeg i nekako svojeg? Ovako bi nekako mogli opisati okus tanko narezane kobasice koju u Ćorama na Banovini radi Zoran Savić (37).

Njegova životna priča na prvu čini se jednostavna - čovjek se vratio iz daleke zemlje u rodni kraj i počeo proizvoditi mesne delicije. Ali iza nje stoji toliko toga - osam godina radio je na Islandu po tri posla, probijao se biciklom kroz kišu i vjetar u pet ujutro kako bi stigao na prvo radno mjesto, vikendom bi unajmio prostor za proizvodnju pa oblikovao ćevape i pljeskavice i još puno toga.

Ali Zoran je imao san: Vratiti se u svoje Ćore, selo koje većina ljudi nikad neće pronaći na karti, i tamo napraviti prvu kobasicu bez alergena i umjetnih aditiva, možda i u svijetu.

U tome nema prećaca - samo kontrolirano meso, sol, začini, puno znanja i odricanja. "Sve se može napraviti bez kemije, samo treba više vremena i truda", otkrit će nam.

Zoran Savić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, bio je naš gost u podcastu "Ideje na stolu" te otkrio kako je počeo graditi veliki san na Banovini. Više pogledajte u videu