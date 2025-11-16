Maloljetničko nasilje i fantomke. Odvjetnik: 'Policija radi svoj posao, osim što se nije pojavila na Trgu'

Točno 30 dana iza rešetaka dobio je 17-godišnji mladić koji je s još nekoliko maskiranih napao učenike jedne strukovne škole iz Zadra koji su u Zagreb došli na Interliber, i to zbog opasnosti od ponavljanja djela. Trend maloljetničkog nasilja koji se u posljednje vrijeme događa s fantomkama zabrinjavajuć je.

"Ako je već imao neke napade vršnjačkog nasilja, ako nije prvi put - vjerojatno momak ima neke probleme, ili nešto tako, tako da je to neko moje mišljenje, ne znam kako mu zatvor može pomoći", govori nam Marina Biočić iz Makarske.

A kako zaštititi djecu od svega toga, pita se i Šibenčanka Ivona Farkaš Zaninović koja apelira na one vrijednosti koje se mogu usaditi u četiri sida: "Pa se samo moliš da će ih usvojiti i zadržati".

Odvjetnik o istražnom zatvoru za ma

loljetnike

Kada su u pitanju maloljetnici, na svakom sudu postoje specijalizirani suci i odjeli koji određuju koja bi kazna bila najprimjerenija. Prije istražnog zatvora, tvrdi odvjetnik Krešimir Škarica koji često zastupa maloljetne počinitelji i žrtve, suci imaju nekoliko drugih mogućnosti.

"Istražni zatvor kao najrepresivnija mjera postupanja prema počiniteljima dovodi do čitavog niza negativnih efekata, prije svega maloljetnici nemaju baš primjerene uvjete već budu smješteni u istražni zatvor s drugim počiniteljima, budu u neravnopravni položaji o sve predstavlja za njih veliku traumu", ističe odvjetnik.

Slučaj s parkirališta Interlibera kad je skupina mladića prišla učenicima iz Zadra i prvo ih pitala odakle su pa za koga navijaju da bi ih na kraju napali nije jedini. Nedavno se slično dogodilo i na glavnom zagrebačkom trgu.

Zajedničko i jednom i drugom slučaju je to što je riječ o recidivistima. Počinitelj s trga u samo posljednje dvije godine pet je puta bio prijavljivan, a mladi Šibenčanin prošle je godine imao dva slična kaznena djela, što je jučer prokomentirao i ministar unutarnjih poslova.

Problem nasilja među maloljetnicima

"Policija je tu - ja bih ponovno podcrtao prilično učinkovita, vrlo brzo dolazi do počinitelja, vrlo brzo ih prijavljuje. Što se kasnije tiče, mi zapravo ne znamo dok nam opet ne dođu", tvrdi ministar Davor Božinović.

A dođu često jer prema podacima Ministarstva pravosuđa do kraja listopada u istražnom zatvoru završilo je 63 maloljetnika. Škarica vidi u svemu i druge probleme.

"Policija zaista korektno radi svoj posao, osim kao što se prije nekoliko dana nije pojavila na trgu bana Jelačića gdje je uopće nije bilo ni istaknutih vidljivih oznaka policijskih službenika što je dovelo do nasilja na trgu, ali međutim smatram da policija relativno brzo i korektno radi, ali je onda na pravosudnim tijelima da procesuiraju", napominje.

Nasilje među maloljetnicima očito je postao obrazac ponašanja. A sve dok se pred sudovima vrte ista imena, pitanje je samo tko će biti sljedeća žrtva.

