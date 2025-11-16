Redari pretukli Splićane ispred narodnjačkog kluba: 'Retardirani tovari, gubite se!'

Ispred narodnjačkog kluba NEC u Zagrebu, došlo je do tučnjave u kojoj su ozlijeđena dvojica mladića iz Splita. Incident se dogodio u subotu u 4.30 sati, o čemu su dan nakon izvijestili iz zagrebačke policije.

"U subotu 15. studenoga oko 4.30 sati na Trnju, u Veslačkoj ulici, na ulici, nekoliko nepoznatih počinitelja prišla su dvojici muškaraca, članovima obitelji, 20-godišnjaku i 21-godišnjaku te ih tjelesno napala. Oštećeni su u sukobu ozlijeđeni te im je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je 21-godišnjak teško ozlijeđen, a 20-godišnjak lakše", priopćili su iz PU zagrebačke.

Novinar Indexa doznao je kako se sve zbilo ispred narodnjačkog kluba u Veslačkoj ulici. "S jedne strane sudjelovalo je šest osoba iz Splita, u dobi od 18 do 23 godine, a s druge strane navodno izbacivači toga kluba. Troje ih je završilo na Hitnoj s lakšim ozlijedama, a najteže je nastradao mladić iz Splita kojemu su dijagnosticirani prijelom jagodične kosti, prijelom nosa i napuknuće arkade te je zadržan u bolnici", navodi.

'Tovari će dobiti batine'

Prema riječima pretučenih Splićana, čiji su podaci poznati redakciji Indexa, više puta im je rečeno da će sada "tovari dobiti batine". Naime, riječ je o skupini petorice mladića i jedne djevojke iz Splita koji su bili na proputovanju, a usputna stanica bio im je Zagreb, gdje su trebali prenoćiti te u popodnevnim satima subote nastaviti put.

Noćni izlazak trebao je završiti u klubu NEC u Veslačkoj ulici, gdje su stigli oko 4 sata. Klub, poznat po narodnjačkoj glazbi, radi do 5 ujutro. Jedan od Splićana bio je navodno vidno alkoholiziran te mu je izbacivač zabranio ulazak, dok su ostali ušli i nisu radili probleme.

Situacija je, tvrde Splićani, eskalirala kada je jedan član grupe izašao iz kluba kako bi provjerio što se događa s prijateljem koji je ostao vani. Došlo je do svađe, a ubrzo su izbacivači iz kluba izbacili i ostale, uz povike "retardirani tovari, gubite se iz kluba".

Splićani kažu da su namjeravali otići, no nekoliko izbacivača potom je izašlo za njima te je u fizičkom sukobu stradala splitska skupina. Djevojka koja je bila s njima pozvala je policiju, koja je ubrzo stigla s najmanje pet vozila. Kad je policija stigla, klub je već bio zatvoren, a jedan od policajaca navodno im je rekao kako "nisu imali sreće jer su ušli u krivi klub".

