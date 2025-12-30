Dvije emisije, jedna novinarka i serija: RTL-ovci se bore za prestižnu nagradu 'Zlatni studio'

Objavljene su sve nominacije za važnu medijsku nagradu - Zlatni Studio.

Biraju se najbolji iz svijeta televizije, filma, radija, kazališta i glazbe.

Ove godine RTL ima četiri nominacije u tri kategorije. Iza svake sekunde programa RTL-a stoje sati truda ljudi - koji vam iz dana u dan u donose vijesti, kreativni sadržaj i zabavu.

U kategoriji 'Najbolja TV Emisija' nominirani su RTL Direkt i Stanje nacije.

Stanje nacije već ima dva kipića. Njihov sarkazam, ironija, prozivanje političara i postavljanje pitanja koja se mnogi ne bi usudili postaviti - donijelo im je novu nominaciju - koja ih, kažu, nije iznenadila.

S druge strane, kako žiri Zlatnog studija objašnjava - RTL Direkt je emisija u kojoj Josipa Lisac daje recept za štuku u šlagu, a Miro Bulj objašnjava što bi napravio da mu sin kaže da je gay. Ni nakon deset godina ove jedinstvene emisije i tri osvojena Zlatna studija, nominaciju za TV emisiju godine ne shvaćaju olako.

U kategoriji TV Lice godine, nominirana je reporterka RTL-a Danas - Ana Mlinarić.

Od rata u Ukrajini, preko prosvjeda u Beogradu i Milanu, do najvažnijih političkih događaja - sve to Ana je neumorno donosila priče s terena, a iza svake činjenice koju objavljuje čvrsto stoji svojim imenom i prezimenom.

I posljednja, ali ne manje važna je nominacija u kategoriji TV Serija godine gdje su nominirane 'Divlje pčele'.

Serija koja je osvojila publiku - spoj mladih akademskih glumaca i velikana hrvatske scene oživio je borbu za moć i ljubav u Dalmatinskoj zagori 50-ih.

Kako glasati?

Prvi krug glasanja odvijat će se online i starta na samu Novu godinu, u četvrtak 1. siječnja 2026. Glasati se može jednom svaki dan, a već 9. siječnja finalisti će biti objavljeni online i u televizijskom vodiču Jutarnjeg lista, Studiju.

