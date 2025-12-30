Policija otkrila nove detalje oko napadača iz Sydneyja: 'Nema dokaza koji bi ukazivali...'

Australska savezna policija je u utorak objavila da dvojica napadača, koji su ubili 15 ljudi tijekom židovskog blagdana na plaži Bondi, očito nisu primili vanjsku pomoć i nisu bili dio terorističke organizacije.

"Vjeruje se da su ove osobe djelovale same", rekla je novinarima Krissy Barrett, povjerenica australske savezne policije.

"Nema dokaza koji bi ukazivali na to da su ovi osumnjičeni napadači bili dio veće terorističke ćelije ili da su im drugi naložili da izvedu ovaj napad", dodala je.

Dvojica osumnjičenika, Naveed Akram i njegov otac Sajid, kojeg je policija ustrijelila, putovali su na jug Filipina u tjednima koji su prethodili masakru 14. prosinca na plaži Bondi tijekom proslave Hanuke. Ovo putovanje potaknulo je sumnje o mogućim vezama s ekstremistima u regiji poznatoj po nekoliko islamističkih pobuna.

Barrett uvjerava da će policija nastaviti istraživati ​​razloge njihovog boravka u Davaou, gradu na Filipinima, gdje snimke nadzornih kamera pokazuju da tijekom posjeta jedva da su napuštali hotel.

"Želim biti jasna - ne impliciram da su bili tamo zbog turizma“, pojasnila je.

Policija vjeruje da je dvojac mjesecima pomno planirao napad i objavio snimku na kojoj vježbaju s vatrenim oružjem u australskom selu. Dvojica muškaraca također su u listopadu snimili video u kojem osuđuju "cioniste", sjedeći ispred zastave terorističke skupine Islamska država, prema policiji.

Suočena sa šokom najgore masovne pucnjave u Australiji u više od 30 godina, vlada je najavila planove za jačanje australskog zakonodavstva protiv ekstremizma i pokretanje programa otkupa vatrenog oružja u optjecaju.

Oko 17 obitelji žrtava pozvalo je u ponedjeljak premijera Anthonyja Albanesea da pokrene saveznu istražnu komisiju o "brzom porastu antisemitizma".

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi dan židovskog blagdana svjetla pretvorio se u najcrnji mrak: 'Mislio sam da je to vatromet'