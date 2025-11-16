Motoristi, biciklisti, SUP-ovci! Tisuće kreću prema gradu heroju: Razgovarali smo s dravskim Tarzanom

SVI PUTOVI VODE U VUKOVAR /

Ovih dana svi putevi vode u Vukovar. S krajnjeg juga zemlje prema gradu heroju krenuli su motoristi, njih tristotinjak iz Smokvice na Korčuli odakle će voziti do Prevlake, a potom i do Vukovara gdje bi trebali stići u utorak u jutarnjim satima. Voze pod pratnjom policije, a ruta, iako je dugačka i zahtjevna, ove godine ruši sve rekorde po broju sudionika. "Zajedno u ratu, zajedno u miru" - naziv je karavane koja će kad stigne do cilja brojati oko tisuću motorista.

Osim na motoru - prema Vukovaru će 68 biciklista iz svih djelova Hrvatske. Zagrebački će biciklisti u 3 dana prijeći 340 kilometara. Uz policijsku su pratnju stigli do Brodskog Stupnika, od početka maratona stajalo se nekoliko puta - uvijek uz dobar zalogaj.

Iz Brčkog je 14. godinu za redom krenula i kolona pješaka. A prema Vukovaru se putuje i na SUP-ovima. Dravom do Dunava: dvojac iz Pitomače vesla do Vukovara.

"Trenutno se nalazimo u Sibinju, danas ćemo voziti do Starih Mikanovaca. Sutra smo u Vukovaru i obilazimo groblje ovčaru, križ, bolnicu i nakon toga u utorak smo u koloni sjećanja.", rekli su nam Gordana Car i Renato Kozele iz Dobrovoljno biciklističkog društvo Potepuh

"Sad smo pred samim gradom Otokom, umorni smo ali smo zadovoljni, puni smo prče i snage. Kad dođemo u Otok tamo nas dočekat udruge gdje ćemo s njima položiti cvijeće i svijeće na spomenku u samom centru grada i nakon toga nastaviti put do Preblake, tamo prespavati i sutra krenuti put Vukovara", kazao je Mirko Zečević Tadić.

Veslače na SUP-u dočekao je reporter Bojan Uranjek koji je razgovarao s Josipom Šimićem – Jarom, dravskim Tarzanom iz Pitomače. Cijeli razgovor pogledajte u videu