DAN SJEĆANJA /

Emotivan prizor u Slunju: 352 lampiona zasjalo za žrtve jednog od najtežih dana u Domovinskom ratu

Na današnji dan prije 34 godine pao je Slunj. Branilo ga je 800-njak branitelja. Omjer snaga bio je jedan prema deset. Nakon 104 dana u neprijateljskom obruču, bez struje i vode, slabo naoružani branitelji morali su se povući. Sve je bilo spaljeno. Ni jedan krov nije ostao, i crkva je bila spaljena. Sve zgrade, gospodarski objekti. Oni ljudi koji su ostali, koji nisu uspjeli pobjeći mučeni su, ubijani su.

S tog su područja poginule su 352 osobe, za koje je danas zapaljeno isto toliko lampiona. 

 

 

16.11.2025.
20:53
Katarina Brečić
SlunjObljetnicaDomovinski Rat
