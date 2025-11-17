Rat oko Orašara u Delnicama! Gradonačelnik odgovorio župniku: 'Taj 'izvor zla' je tu već 10 godina'

TRAŽI UKLANJANJE /

'Orašar je simbol zla i nema što tražiti u naselju uoči Božića', objavio je to na Facebooku župnik Josip Tomić iz Gorskog kotara.

Traži uklanjanje kipa s trga u Brodu na Kupi jer smatra da 'hrvatski kulturni krug ne previđa nikakvo ukrašavanje naselja prije Božića jer se isto ne uklapa u pokorničko vrijeme iščekivanja Božića'.

Reagirao gradonačelnik

Orašar je, kaže, dio trgovačke prakse i simbol zla. Župnik je pozvao nadležne da uklone postavljeni ukras, a u slučaju da se to ne dogodi, pozvao je vjernike da ga sami maknu.

Brod na Kupi nalazi se na području grada Delnice, a evo što odgovara gradonačelnik Igor Pleše (SDP): 'Taj 'izvor zla' stoji u Delnicama već 10 godina. Ne znam što mu sad smeta. Po meni to nije izvor zla nego ukras kojemu je tamo i mjesto'.

'U konačnici on je na javnom prostoru, nije na crkvenom. Tako da kip ostaje', dodaje Pleše