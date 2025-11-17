Katica i Vladimir u braku su 70 godina, a jednu stvar učinili su kao nekada: Dobro je prošlo

U Župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Višnjevcu danas uz misno slavlje i slavlje bračnih jubileja. Među slavljenicima najviše, čak 70 godina u ljubavi i zajedništvu proveli Katica i Vladimir.

"To je prvo poluvrijeme, a drugo ćemo vidjeti“, govori u šali Vladimir Perić.

Tih 70 godina braka, kaže, brzo je prošlo, a supružnike koji su danas na pragu devedesetih godina života, spojila je ljubav na prvi pogled. "Nešto me privlačio, kad sam ga vidjela, joj rekoh, kako ću se s njim upoznati", prisjeća se Katica Perić.

A upoznali su se na plesu. I Vladimir je odmah uočio Katicu pa su postali plesni par unatoč malim razlikama. "Bila je lijepa, mlada, doduše bila je niska, ali nema problema, ja opet visok", sjeća se Vladimir.

I u plesu i u životu njihove različitosti su se nadopunjavale, a kada koraci ne bi išli zajedno usmjeravali su ih ljubav i razumijevanje. "Malo se potjeramo jer inače ako se ne volimo, nećemo se ni svađati", kaže Vladimir.

Recept za dugovječni brak

"I moraš oprostiti jedno drugome“, dodaje Katica.

Tajnu uspjeha u bračnoj zajednici dijele i drugi slavljenici.

"Najbitnija je ljubav i normalno da bude padova i uspona, ali sve se može kada se lijepo složi“, govori Ante Katavić, koji slavi 50 godina braka sa suprugom Vesnom.

I ona ima recept za dugovječan odnos: "Treba imati strpljenja, tolerancije, praštanja, nikakve dugotrajne ljutnje, nego sve u nekom razgovoru, nekom blagom dogovoru, koliko je moguće da se to riješi".

"A bilo je i malo svađe i malo lijepoga i malo svašta, ali sve se može dogovorom, izdržali smo,“ priznaje Božica Orbanić koja je u braku sa suprugom Ivicom 55 godina.

"Nikada nije bilo neke krize, sve sloga, ja slušam, ona naređuje i dobro prođe“, dodaje Ivica Orbanić.

Usponi i padovi

Dobro je prošlo i rezanje slavljeničke torte. Katica i Vladimir učinili su to kao nekada, s rukom u ruci. A potom su u torti uživali oboje. Život u kojem se izmjenjuju smijeh i suze, kažu jedno bez drugoga ne mogu ni zamisliti.

"Dignem se, nema je... Bila je u bolnici", govori kroz suze Vladimir o danima provedenim bez Katice. No, to je, kažu iza njih, kao i brojne lijepe uspomene, poput zajedničkih izleta motorom.

"To mi je bilo najmilije kad idemo preko Krndije pa zavoji pa ja moram balansirati. I ode ja preko njega u šamac, u jarak“, priča Katica.

"Nisam motor ni gledao, nego nju, je li živa, Bože dragi, da nije ostala u jarku", govori Vladimir.

Nakon 70 godina idu dalje. "Pa još toliko, pa kako bude", kaže kroz smijeh Vladimir. S mnogo ljubavi i razumijevanja, bit će kažu zajedno do kraja.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši svećenik predstavio ljubavni roman, i to autobiografski! Svemu je kumovala susjeda Amira