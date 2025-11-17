FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZADUŽILA HRVATSKU /

Ovo je Marija Došen, u Vukovaru je izgubila tri sina, trudnu kćer i još dvoje unučadi

Sahranjena je u grobnici koju je sama kupila i platila. Bez ijedne počasti...

17.11.2025.
10:07
Ružica Đukić
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Marija Došen je žena koja je zadužila Hrvatsku. 

U Vukovaru je izgubila četvero djece, tri sina i jednu trudnu kćer. I još dvoje unučadi. Da pokopa sinove, nije dočekala. 

Ovo je Marija Došen, u Vukovaru je izgubila tri sina, trudnu kćer i još dvoje unučadi
Foto: Rtl Danas
Ovo je Marija Došen, u Vukovaru je izgubila tri sina, trudnu kćer i još dvoje unučadi
Foto: Rtl Danas

Sahranjena je u grobnici koju je sama kupila i platila. Bez ijedne počasti. Tijela dvojice njezinih sinova, Ivana i Tadije, identificirana su iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli i sahranjena u travnju ove godine. Njihova trećeg brata, a svog oca, Tanja i dalje traži.  

"Vi dođete na identifikaciju i od čovjeka koji je bio dva metra i 130 kila dobijete jednu kost ali, opet, ta jedna kost ima svoje značenje. Ja bih voljela i da nađem jednu kost, ali da već završim s tom pričom. Sve sam starija. Sve mi to teže pada", priznaje emotivna kći nestalog Martina Došena, Tanja Došen. 

Ovo je Marija Došen, u Vukovaru je izgubila tri sina, trudnu kćer i još dvoje unučadi
Foto: Rtl Danas

Imala je samo 14 godina kad je potpuno posijedila nakon što je na svoje oči vidjela kako joj oca, stričeve, rođake, susjede odvode iz Vukovarske bolnice u smrt. 

"Moj otac gleda u moju majku s poda dolje. Govori joj: 'Ljubice, šta se ovo događa'. Ona sliježe ramenima. U tom trenutku nailazi Veselin Šljivančanin i moja mama njega pita šta se događa. Na to joj on govori: 'Te autobuse će pojest mrak u pola bijelog dana'. U tom momentu moj otac, on je imao desnu ruku u gipsu, lijevom rukom prekriva oči i govori mojoj majci: 'vodi mi dijete odavde jel' vidiš šta se događa'", prepričava Tanja. 

Cijelu priču reporterke Ružice Đukić pogledajte OVDJE

Marija DošenVukovarVukovar 1991Djeca
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZADUŽILA HRVATSKU /
Ovo je Marija Došen, u Vukovaru je izgubila tri sina, trudnu kćer i još dvoje unučadi