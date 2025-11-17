Ovo je Marija Došen, u Vukovaru je izgubila tri sina, trudnu kćer i još dvoje unučadi

Marija Došen je žena koja je zadužila Hrvatsku.

U Vukovaru je izgubila četvero djece, tri sina i jednu trudnu kćer. I još dvoje unučadi. Da pokopa sinove, nije dočekala.

Sahranjena je u grobnici koju je sama kupila i platila. Bez ijedne počasti. Tijela dvojice njezinih sinova, Ivana i Tadije, identificirana su iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli i sahranjena u travnju ove godine. Njihova trećeg brata, a svog oca, Tanja i dalje traži.

"Vi dođete na identifikaciju i od čovjeka koji je bio dva metra i 130 kila dobijete jednu kost ali, opet, ta jedna kost ima svoje značenje. Ja bih voljela i da nađem jednu kost, ali da već završim s tom pričom. Sve sam starija. Sve mi to teže pada", priznaje emotivna kći nestalog Martina Došena, Tanja Došen.

Imala je samo 14 godina kad je potpuno posijedila nakon što je na svoje oči vidjela kako joj oca, stričeve, rođake, susjede odvode iz Vukovarske bolnice u smrt.

"Moj otac gleda u moju majku s poda dolje. Govori joj: 'Ljubice, šta se ovo događa'. Ona sliježe ramenima. U tom trenutku nailazi Veselin Šljivančanin i moja mama njega pita šta se događa. Na to joj on govori: 'Te autobuse će pojest mrak u pola bijelog dana'. U tom momentu moj otac, on je imao desnu ruku u gipsu, lijevom rukom prekriva oči i govori mojoj majci: 'vodi mi dijete odavde jel' vidiš šta se događa'", prepričava Tanja.

