Zec iz sačmarice upucao čovjeka kraj Zagreba: Stručnjak svjedočio nestvarnim scenama

Nevjerojatna vijest iz SAD-a - pas je iz sačmarice upucao svog vlasnika. Ne, nije riječ o šali nego o stvarnoj nesreći.

Za Ameriku, gdje je oružje prisutno u mnogim domovima, ovakvi slučajevi nisu iznenađenje, ističe stručnjak za oružje Radomir Stojadinović.

Svjedočio tragediji

Međutim, jednoj tragediji je i sam svjedočio - nedaleko od Velike Gorice, kad su sačmarica i zec tijekom lova postali smrtonosna kombinacija.

'Zec se počeo batrgati ispod nogu suvozača i zakvačio je okidač, puška je opalila i maloga je pogodila u trbuh', prisjeća je Stojadinović.

