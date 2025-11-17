Zec iz sačmarice upucao čovjeka kraj Zagreba: Stručnjak svjedočio nestvarnim scenama

METAK U LEĐA /
Pas iz sačmarice upucao vlasnika: Objavljeni bizarni detalji, sin je sve gledao
Nevjerojatna vijest iz SAD-a - pas je iz sačmarice upucao svog vlasnika. Ne, nije riječ o šali nego o stvarnoj nesreći.
Za Ameriku, gdje je oružje prisutno u mnogim domovima, ovakvi slučajevi nisu iznenađenje, ističe stručnjak za oružje Radomir Stojadinović.
Međutim, jednoj tragediji je i sam svjedočio - nedaleko od Velike Gorice, kad su sačmarica i zec tijekom lova postali smrtonosna kombinacija.
'Zec se počeo batrgati ispod nogu suvozača i zakvačio je okidač, puška je opalila i maloga je pogodila u trbuh', prisjeća je Stojadinović.
