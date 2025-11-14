Pas iz sačmarice upucao vlasnika: Objavljeni bizarni detalji, sin je sve gledao

Muškarac (53) iz Pennsylvanije završio je u bolnici nakon što ga je njegov pas u utorak upucao iz sačmarice, objavio je ABC News.

Policija je oko 23.13 sati po lokalnom vremenu zaprimila dojavu i pojurila na teren. U međuvremenu su doznali kronologiju nesvakidašnjeg slučaja - pas je skočio na krevet i aktivirao oružje, a metak je 53-godišnjaka pogodio u donji dio leđa.

Sin svjedočio kaosu

Ranjenog muškarca zatekli su na podu, ali bio je pri svijesti. Ispričao im je da je čistio vatreno oružje, a potom ga stavio na krevet i sjeo. Njegov ljubimac tada je skočio na krevet, a sačmarica je nakon njegove nagle kretnje ispalila metak. U kući su se tijekom drame nalazili 53-godišnjak, njegov sin i dva psa. Sin je navodno bio u sobi u trenutku pucnjave.

Hitna pomoć muškarca je prevezla u lokalnu bolnicu gdje su ga liječnici odmah operirali. Težina ozljeda zasad nije poznata, no iz bolnice su u srijedu naveli da će morati na još jednu operaciju.

Iako gotovo sve ukazuje na to da je riječ o slučajnoj nezgodi, policija provodi istraživanje kojim žele utvrditi sve okolnosti događaja.

