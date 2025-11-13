FREEMAIL
OGROMNA TRAGEDIJA /

Brat (6) i sestra (3) umrli od trovanja hranom: Majka pronašla nepomičnu curicu na krevetu

Brat (6) i sestra (3) umrli od trovanja hranom: Majka pronašla nepomičnu curicu na krevetu
Foto: Profimedia/ilustracija

U tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi sve okolnosti ogromne tragedije

13.11.2025.
21:05
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Brat (6) i sestra (3) iz Njemačke umrli su tijekom odmora u Turskoj nakon što su se vjerojatno otrovali hranom, objavio je BILD u četvrtak.

Više lokalnih medija izvijestilo je da su djeca i njihovi roditelji, Servet i Çiğdem B., koji inače imaju turske korijene, u popularnoj istanbulskoj turističkoj četvrti Örtaköy pojeli dagnje i punjene krumpire koje su kupili od uličnog prodavača. 

Majka ugledala nepomičnu kćer 

Samo nekoliko sati kasnije, svi su požalili na mučninu i jake bolove u trbuhu. Završili su u bolnici, ali vratili su se u hotel nakon što su im liječnici pružili pomoć. 

Međutim, majka je sljedećeg jutra ugledala stravičan prizor - kći je nepomično ležala u krevetu. Hitna pomoć žurno je obitelj vratila u bolnicu, ali nisu uspjeli spasiti djecu. Mediji navode da se majka nalazi na intenzivnoj njezi, dok je otac intubiran.

U tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi sve okolnosti ogromne tragedije, no u ovom trenutku sumnja se na trovanje hranom. Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova istaknulo je da su u bliskom kontaktu s turskim vlastima. 

POGLEDAJTE VIDEO: Trovanje na poljudskom bazenu - Pet ljudi završilo u bolnici

NjemačkaTurskaDjeca
