Tinejdžerica ubijena u vlastitoj kući, majka završila u bolnici: Cure detalji horora

Tinejdžerica (17) je ubijena u četvrtak ujutro, a njezina majka (38) završila je u bolnici nakon stravičnog napada u njihovom domu u Cefn Fforestu u Walesu, piše The Sun.

Naoružani policajci upali su u kuću odmah po dojavi, a potom su uhitili 18-godišnjeg tinejdžera iz Newbridgea kojeg se sumnjiči za ubojstvo i ubojstvo u pokušaju. Mediji zasad ne navode je li od ranije poznavao žrtve.

Hitna pomoć također je pojurila na teren, ali nisu mogli spasiti 17-godišnjakinju koja je proglašena mrtvom na licu mjesta.

Traje istraga

"Policajci, među njima i naoružani službenici zbog mjera predostrožnosti, oko 7.15 sati stigli su u kuću u ulici Wheatley Place oko 7.15 sati nakon dojave da su dvije osobe zadobile teške ozljede. Na mjestu događaja bili su i djelatnici Velške hitne službe i Velškog zračnog hitnog prijevoza", istaknula je policija.

Susjedi su pak rekli da su ih oko 7.15 sati probudili zvukovi sirena i helikoptera.

Istražitelji nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem, ali dodaju da ne traže druge osumnjičenike te da je uhićeni tinejdžer jedina osoba koju dovode u vezu sa zločinom. Policija dodaje da će oko mjesta ubojstva pojačati ophodnje kako bi umirili javnost.

