HELIKOPTERI NA TERENU /

Tinejdžerica ubijena u vlastitoj kući, majka završila u bolnici: Cure detalji horora

Tinejdžerica ubijena u vlastitoj kući, majka završila u bolnici: Cure detalji horora
Foto: Profimedia/ilustracija

Susjedi su rekli da su ih oko 7.15 sati probudili zvukovi sirena i helikoptera

13.11.2025.
18:26
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Tinejdžerica (17) je ubijena u četvrtak ujutro, a njezina majka (38) završila je u bolnici nakon stravičnog napada u njihovom domu u Cefn Fforestu u Walesu, piše The Sun

Naoružani policajci upali su u kuću odmah po dojavi, a potom su uhitili 18-godišnjeg tinejdžera iz Newbridgea kojeg se sumnjiči za ubojstvo i ubojstvo u pokušaju. Mediji zasad ne navode je li od ranije poznavao žrtve. 

Hitna pomoć također je pojurila na teren, ali nisu mogli spasiti 17-godišnjakinju koja je proglašena mrtvom na licu mjesta. 

Traje istraga 

"Policajci, među njima i naoružani službenici zbog mjera predostrožnosti, oko 7.15 sati stigli su u kuću u ulici Wheatley Place oko 7.15 sati nakon dojave da su dvije osobe zadobile teške ozljede. Na mjestu događaja bili su i djelatnici Velške hitne službe i Velškog zračnog hitnog prijevoza", istaknula je policija. 

Susjedi su pak rekli da su ih oko 7.15 sati probudili zvukovi sirena i helikoptera. 

Istražitelji nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem, ali dodaju da ne traže druge osumnjičenike te da je uhićeni tinejdžer jedina osoba koju dovode u vezu sa zločinom. Policija dodaje da će oko mjesta ubojstva pojačati ophodnje kako bi umirili javnost.

HELIKOPTERI NA TERENU /
Tinejdžerica ubijena u vlastitoj kući, majka završila u bolnici: Cure detalji horora