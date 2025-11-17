Milosavljević: 'Ne sjećam se kad je zadnji put bilo toliko ozlijeđenih igračica'

RUKOMETAŠICE NA SP-U /

Ženska rukometna reprezentacija otputovala je u Poreč na završni krug priprema uoči Svjetskog prvenstva koje se održava u Nizozemskoj i Danskoj od 26. studenog do 14. prosinca. Nakon što odrade kraći pripremni ciklus slijedi nastup na Croatia Cupu gdje će odigrati utakmice protiv Senegala i Poljske. Pred njima je teška skupina. Na svjetskoj smotri čekaju ih Danska, Rumunjska i Japan. Naša reprezentacija je oslabljena zbog brojnih ozljeda. Prvi susret na prvenstvu naše rukometašice igraju protiv Rumunjki u četvrtak 27. studenog u 18 sati s prijenosom uživo na RTL 2 i platformi Voyo.

Utakmice hrvatske ženske rukometne reprezentacije moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO.