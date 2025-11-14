Rovinj dočekao najveći sportski inkubator u Hrvatskoj

U Rovinju je odigran još jedan krug Erste rukometne lige za djevojčice i dječake, najvećeg hrvatskog sportskog inkubatora, a sve pod paskom vrijednih rukometnih djelatnika istarske županije i lokalnih klubova.

Više od 380 sudionika na tri terena okupiralo je sportsku dvoranu Valbruna. Jutro okupano sportom i rukometom dovelo je na tribine i brojnu podršku sudionicima koji su svojim nadmetanjima ostvarili vrijedne rezultate.

Foto: Balic&metlicic Handball Camp

Ono što je važno istaknuti da su iz godine u godinu djeca sve više uključena u županijsko natjecanje koje ima za cilj odigravanje što većeg broja utakmica. Osim cjelogodišnjeg trajanja ovog natjecanja pohvalna je podrška klubova, organizatora i vrijednih voditelja.

Foto: Balic&metlicic Handball Camp

Turniri se nastavljaju, a svaki novi grad domaćin daje punu podršku malim rukometašima i njihovim trenerima pa se s nestrpljenjem očekuje iduće nadmetanje koje je na rasporedu u Kašteliru.

Foto: Balic&metlicic Handball Camp

Plasman u Rovinju u konkurenciji djevojčica ostvarili su ŽRK Poreč kao prvoplasirani, drugo mjesto pripalo je Rudaru iz Labina, a treće djevojčicama iz Umaga. Kod dječaka prvi su bili mali rukometaši iz RK Poreč, drugo mjesto osvojio je Rudar iz Labina, a dječaci iz RK 28.april iz Kaštelira ostvarili su treće mjesto.

Foto: Balic&metlicic Handball Camp

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori gost u podcastu Net.hr-a Maksanov korner: 'Reprezentativci će morati izdržati veliki pritisak'