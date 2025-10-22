Erste rukometna liga i dalje privlači najmlađe

Jedan od najmasovnijih projekata,koji se odvija na području Istre, Primorja i Dalmacije, mini rukometna Erste liga i ove godine bilježi odličan odijek i odaziv.

Najmlađi rukometaši kroz turnire u svojim regijama imaju priliku upoznati sve čari male rukometne lopte, a kroz godine igranja ovih turnira njihovi treneri dobivaju još veći imperativ da im se uz rad omogući i adekvatan natjecateljski ritam.

Sa brojnim turnirima zadovoljni su i sami organizatori, pa ne čudi da se povećava broj mjesta u koje je stigla Erste liga.

"Imamo već uhodan sustav natjecanja, mi kroz ove turnire povećajemo broj utakmica sto je iznimno važno za djecu i njihove trenere.Mi u Istri imamo razrađen sustav i jako smo zadovoljni brojnošću i odazivom naših klubova. Imamo i velike turnire u Umagu i Kašteliru, igra se županijska liga, sve u svemu djeca mogu biti zadovoljna što iz godine u godinu imaju priliku nastupati sa svojim vršnjacima i stjecati nova iskustva", poručio je Senad Imamović, jedan od voditelja samog natjecanja.

Foto: Erste Rukometna Liga

Istra prednjači u brojnosti i brojem sudionika, Rijeka kao središte Primorja tradicionalno ima svoj turnir, a dalmatinska regija okuplja najmlađe na pet godišnjih okupljanja.

U osmoj godini osnutka Erste lige može se reći kako je interes i organizacije idu jedno uz drugo i da svi u konačnici mogu biti zadovoljni kvalitetom i brojnošću te brigom za najmlađe rukometne početnike.

