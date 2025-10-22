Rukometna ikona drastično promijenila izgled i poslala srcedrapajuću poruku: 'Ovo je moj način'

Mikkel Hansen, danska rukometna ikona i jedan od najboljih igrača svih vremena, službeno se oprostio od aktivnog sporta nakon Olimpijskih igara u Parizu.

Trostruki osvajač naslova najboljeg rukometaša svijeta s Danskom je osvojio 12 medalja na najvećim natjecanjima, uključujući tri svjetska, dva olimpijska i jedno europsko zlato.

Kroz karijeru je bio prepoznatljiv po svojoj dugoj kosi, ali sada je drastično promijenio izgled. Hansen je odlučio ošišati se kako bi podržao dansku kampanju ‘Knæk Cancer’, koja prikuplja sredstva za istraživanje raka, prevenciju i pomoć pacijentima i njihovim obiteljima.

“Moj otac je bolovao od raka, srećom, danas je dobro. Ovo je moj način da pokažem da smo svi zajedno u borbi protiv raka,” izjavio je Hansen dok je skidajući dugu kosu dao simboličan doprinos akciji.

Ova gesta pokazuje da i sportaši poput Hansena koriste svoj ugled kako bi skrenuli pažnju na važne društvene teme, a njegov novi imidž inspirira brojne obožavatelje.

