Svjedočanstva sa istoka Hrvatske od kojih naviru suze: 'Sin je tu negdje ubijen'

RATNE TRAUME /

Cijeli dan mnogi obilaze groblja. Među njima i oni koji svoje nestale još traže. I koji nemaju gdje zapaliti svijeću i donijeti ružu.

Nikada nijedno smetlište nije skrivalo nešto tako vrijedno kao ovo. Na otpadu, među smećem - blago. Na njemu je Joza pronašla nestalu majku.

Među smećem nađene su kosti Katičinog brata. Očevih još nema.

"Još jedna dio obitelji nama puno znači i puno nam fali tako da, evo, dani su teški. Pogotovo studeni. Sad svaka obitelj proživljava svoju neku traumu", rekla je Katica Pavletić, kći nestalog.

Upalile su 328 svijeća. Po jedna za svaku osobu koja se još traži na Vukovarskom području. Donijele 36 ruža za 36 duša identificiranih na Petrovačkoj doli.

"Napravili smo lampione u obliku Isusa jer je uskrsnuće. Mi želimo da sve osobe uskrsnu, pronađu svoj mir i obitelji koje nekog traže da pronađe svoj mir", kaže Pavletić.

Na Memorijalnom groblju Mato ostavlja po jednu ružu na svakom grobu. Ne može na sinovu jer ga nema. Ni groba ni sina Mirka.

Mato Gombović, otac nestalog: "Ja još nisam našao sina. Imao je 21 godinu. Tu je negdje ubijen. Bio je drugi ali ga nema. Ja sam bio u Mitrovici devet mjeseci, supruga bila 6. Ovaj sin što je bio u policiji on je bio do kraja. Kad sam došo, kad sam se oporavio opet sam bio u ratu, opet sam izranjavan."