Hrvat predložio strogu kaznu za tučnjave maloljetnika: 'Da vidiš kako bi promislili'

Splitska policija u nedjelju navečer prekinula je tučnjavu maloljetnika na igralištu kraj osnovne škole.

Utvrđeno je da su preko aplikacije Snapchat učenici dviju osnovnih škola dogovorili okršaj. Sudjelovalo ih je osam, promatralo pedesetak, a djeca imaju 13 i 14 godina.

Iako su se dali u bijeg, policija je privela njih 29 i obavila razgovore s njima i roditeljima. Protiv počinitelja će, ako je to moguće zbog dobi, biti podnesen optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira. Obaviješten je i Centar za socijalni rad.

Pitali smo vas

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas", pitali smo vas hoće li se uhićenjima školaraca spriječiti dogovorene tučnjava maloljetnika. Donosimo neke od vaših odgovora.

Sonja Mataija nije optimistična: "Mislim da neće, jer to sve ide od roditelja".

"Jedini cilj im je u tim godinama privući pažnju. Mozgom ne mogu, onda idu linijom manjeg otpora, a to je tučnjava", smatra Siniša Ozmec. "Kada bi jednu ekipu zadržali godinu dana, sljedeći bi razmislili", poručuje pak Snježana Toplek Barbalić.

"Čitam neki dan, onima koji imaju zapisanu povijest vršnjačkog nasilja onemogućiti upis na fakultet. Da vidiš kako bi se promislilo prije glumljenja budale...", ističe Tihomir Rosandić.

"Ta djeca imaju roditelje koje bi prve trebalo sankcionirati.Slažem se da i djecu treba primjereno kazniti, ali tako da tu kaznu zapamte", kaže Lidija Novak.

