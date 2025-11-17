Splitski osnovnoškolci dogovorili '5 na 5'. Sve gledalo 50 djece, privedeno njih 29

Putem društvene mreže Snapchat u periodu od 10. studenoga do dana 16. studenoga dogovoren je fizički sukob na igralištu OŠ Trstenik, tučnjava pet na pet, koja se odnosila na učenike dvije osnovne škole, otkrila je splitska policija u svojoj istrazi.

Podsjetimo, splitska policija prekinula je u nedjelju navečer masovnu tučnjavu koja je izbila na igralištu osnovne škole.

Sve se dogodilo oko 20,30 sati na igralištu osnovne škole na području Trstenika u Splitu, gdje je uočila sukob skupine mlađih osoba koji je prekinut dolaskom policije na mjesto događaja.

Detalji tučnjave

Splitska policija jutros je priopćiča da je u dogovorenom sukobu sudjelovalo osam maloljetnika, a 50 je promatralo. Sukob je trajao vrlo kratko jer su ga svojim dolaskom prekinuli policija. Osobe koje su se nalazile na igralištu i oko igrališta, kada su uočile policiju počele su bježati. Ipak, policija je spriječila pokušaj bijega i priveli su 29 maloljetnika. U sukobu nije bilo ozlijeđenih.

"Utvrđen je identitet svih koji su sudjelovali u organizaciji i tučnjavi. Radi se o maloljetnicima rođenim 2011. i 2012. godine. Ispitano je 29 maloljetnika uz prisustvo roditelja ili dežurnog djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Za sve koji su sudjelovali u tučnjavi bit će, ako su ispunjeni zakonski uvjeti s obzirom na dob, podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu za narušavanje javnog reda i mira.

O ponašanju svih involviranih maloljetnika bit će obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad. U odnosu na roditelje daljnjim kriminalističkim istraživanjem ispitat ćemo postoje li činjenice koje se odnose na počinjenje kaznenog djela Povreda djetetovih prava zbog zanemarivanja svojih obaveza", izvijestili su iz splitske policije.

