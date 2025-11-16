Masovna tučnjava na školskom igralištu u Splitu, privedeno 20-ak maloljetnika!

Splitska policija prekinula je u nedjelju navečer masovnu tučnjavu koja je izbila na igralištu osnovne škole te je privela 20-ak maloljetnika.

"Policijski službenici su oko 20,30 sati na igralištu osnovne škole na području Trstenika u Splitu uočili sukob skupine mlađih osoba koji je prekinut dolaskom policije na mjesto događaja. Dio sudionika ovog događaja se, kada su uočili policijske službenike, razbježao. Policijski službenici su na samom mjestu događaja, ali i u neposrednoj blizini, spriječili pokušaj bijega jedne grupe mlađih osoba (oko 20-ak osoba) koji su stavljeni pod nadzor policijskih službenika", javili su iz splitsko-dalmatinske policije.

Prema prvim informacijama, među privedenima nema ozlijeđenih.

Svi će biti dovedeni u policijsku postaju te će pozvati njihove roditelje jer se radi o maloljetnicima.

O svemu će obavijestiti i Hrvatski zavod za socijali rad te će provesti kriminalističko istraživanje.

