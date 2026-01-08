Tea ima najbolji savjet za hodanje po zaleđenim ulicama: 'Bolje mokra stražnjica nego...'

Neočišćeni snijeg po ovako niskim temperaturama pretvara se u led po kojem je teško hodati. Jučer je u zagrebačkoj traumatološkoj hitnoj ambulanti pregledano 156 pacijenta, a 66 ih je bilo vezano za padove na snijegu i ledu.

Njih 15-ero zadržano je u bolnici zbog padova s teškim prijelomima. Operirano je devet pacijenata, a iz Traume poručuju kako danas nastavljaju s hitnim operacijama.

"Jutros sam išao na fitness na Cvjetno naselje. Na autobusnoj stanici sam naišao na led i jednostavno obje noge su mi izletjele van. Pri padu sam se dočekao na lijevu ruku i epilog svega je da sam je slomio", kazao je Branko Šošić pokazujući ruku u gipsu.

Slaven Babić, kirurg u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice kaže da je i danas nastavljeno u istom ritmu što se tiče ozljeda na ledu. "Imamo 66 ozljeda povezanih s ledom, imali smo 24 hospitalizacije do ponoći, od toga je bilo devet operacija. Ostalo nam je šest ljudi za operaciju plus ovi današnji pacijenti koji dolaze", kazao je.

Liječnik upozorio na ledenu kišu

Stariji ljudi definitvno lome kukove, ističe Babić. "Mlađi ljudi lome potkoljenice i gležnjeve. To su te ozbiljnije ozljede koje zahtijevaju hospitalizaciju, ali najčešći uzrok dolaska u bolnicu je ozljeda gornjih ektremiteta, konkretno ručnih zglobova koji najčešće pucaju u starije populacije", kaže.

Pacijenti većinom govore o trenutku nepažnje, ističe liječnik. Dovoljna je mala količina leda i nedostatak fokusa da se dogodi pad.

"Najavljuju ledenu kišu, ako ljudi budu previše aktivni, naročito oni stariji, ova čekaonica koja je sad krcata, će biti duplo više nakrcana", kazao je liječnik te uputio apel: "Molim vas da sutra ako ta ledena kiša počne padati, stvarno nema razloga za bilo kakvim aktivnostima van kuće", kazao je.

Koja je vaša taktika za hodanje po zaleđenim ulicama?

A koji su vaši snježni savjeti? Na Facebook stranici net.hr-a odgovarali ste na pitanje: "Koja je vaša taktika za hodanje po zaleđenim ulicama?" Evo nekoliko odgovora:

Anita Jeličić kaže: "Nikako ne hodati "vojnički" punim gazom, radije "mekano", ako baš moram."

"Ako nije stani-pani, ostati u kući. Sve ostalo je opasnost što se leda tiče", upozorava Danica Dujmović-Zubrinić.

Mia Maras je podijelila zanimljiv savjet: "Navući najlonke preko cipela."

"Kao Dalmatinki, taktika nalaže ostanak doma. Zlu ne trebalo - po boku. Bolje mokra stražnjica nego nešto slomljeno", kaže Tea Šerić.