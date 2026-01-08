Uhićen muškarac koji je brutalno pretukao mladića kod noćnog kluba u Zagrebu: Objavili detalje

Uhićen je muškarac (43) zbog sumnje da je na Novu godinu teško ozlijedio 21-godišnjaka ispred noćnog kluba na zagrebačkoj Savskoj cesti, izvijestila je zagrebačka policija.

Podsjetimo, policija je u ranim noćnim satima u četvrtak, 1. siječnja, zaprimila dojavu o pretučenom muškarcu. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je nepoznata osoba fizički napala 21-godišnjaka na ulici ispred kluba, nakon čega je mladić prevezen u Klinički bolnički centar Zagreb.

Dok se oštećeni nalazio u bolnici, policijski službenici proveli su opsežno kriminalističko istraživanje i ispitali više svjedoka. U ponedjeljak, 5. siječnja, kada je 21-godišnjak otpušten iz bolnice, njegove ozljede su okvalificirane kao teške, a policija je obavila razgovor i s njim.

Provedenim istraživanjem potvrđena je sumnja da je kazneno djelo teške tjelesne ozljede počinio 43-godišnjak. Osumnjičeni je uhićen te je nakon dovršenog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu dostavljeno je posebno izvješće.

Jeziva snimka napada u Savskoj

Jeziva snimka brutalno pretučenog mladića na zagrebačkoj Savskoj cesti proširila se u nedjelju društvenim mrežama.

UPOZORAVAMO! Snimka je uznemirujuća i gledate ju na vlastitu odgovornost. Dostupna je ovdje.

Kako je Net.hr prvi objavio snimka je nastala u novogodišnjoj noći, ispred poznatog kluba na Savskoj cesti, a pretučeni mladić na snimci govori da ga je pretukao zaštitar.

Na snimci se vidi kako pretučenom mladiću iz glave šiklja krv, dok on sjedi na tramvajskoj stanici Prisavlje. To pak nije spriječilo nepoznatog muškarca - napadača da se vrati i nastavi šakama udarati mladića koji ga pokušava smiriti govoreći "Dobro je, buraz".

Iz kluba ispred kojeg je snimljen incident ubrzo su se nakon događaja ogradili od samog incidenta, a za net.hr su kazali da prema njihovim informacijama, "niti jedna od uključenih osoba nije redar niti zaposlenik kluba".

POGLEDAJTE VIDEO: Najviše snijega u posljednjih 13 godina zatrpalo Zagreb: Je li bolje čistio Tomašević ili Bandić?