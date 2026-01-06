Tko laže o brutalnom napadu na Savskoj? Mladić tvrdi da ga je pretukao zaštitar, a iz kluba sve demantiraju

Jeziva snimka brutalno pretučenog mladića na zagrebačkoj Savskoj cesti proširila se u nedjelju društvenim mrežama.

Kako je Net.hr prvi objavio snimka je nastala u novogodišnjoj noći, ispred kluba The Movie Pub, a pretučeni mladić na snimci objašnjava da ga je pretukao zaštitar spomenutog lokala.

Na snimci se vidi kako pretučenom mladiću iz glave šiklja krv, dok on sjedi na tramvajskoj stanici Prisavlje. To pak nije spriječilo nepoznatog muškarca - napadača da se vrati i nastavi šakama udarati mladića koji ga pokušava smiriti govoreći "Dobro je, buraz".

Foto: Screenshot Facebook

Foto: Screenshot Facebook

Oglasila se sestra pretučenog mladića

Sestra pretučenog mladića za Večernji je ispričala da su tri zaštitara The Movie Puba ispred lokala fizički napala njezinog brata i ostatak društva. Navodno je u prostoru kluba došlo do svađe oko jedne slike, a ubrzo su reagirali i zaštitari koji su mladića sa snimke izbacili kroz zatvorena vrata, nakon čega je zadobio teške ozljede. Ispričala je i da su tada zaštitari na glave stavili fantomke i pretukli njezinog brata i društvo s kojim je bio u izlasku.

"Nekoliko ljudi je snimalo događaj, ali su ih zaštitari natjerali da snimke obrišu. Ostala je samo ova jedna", kazala je sestra za Večernji list i dodala da su mladiću odmah operirali uho koje je najviše nastradalo.

"Kada se to dogodilo tamo je bio i voditelj kluba, a iz kluba su rekli kako u tom trenutku nisu radile nadzorne kamere, te snimke događaja nema", ispričala je zabrinuta sestra i upozorila da ovakvi događaji "ne bi trebali biti dio noćnog života".

Iz policije potvrdili napad za net.hr

Sestra pretučenog mladića kazala je da su već kontaktirali policiju i odvjetnika, a iz PU zagrebačke potvrdili su nam da su upoznati sa slučajem.

"Dojavu o incidentu zaprimili smo oko 1.30 sati. Na mjestu događaja policijski su službenici zatekli samo ozlijeđenog muškarca, dok se napadač sa snimke udaljio s mjesta događaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje", rekli su nam iz policije.

The Movie Pub

Iz kluba The Movie Pub ubrzo su se nakon događaja ogradili od samog incidenta, a za net.hr su kazali da prema njihovim informacijama, "niti jedna od uključenih osoba nije redar niti zaposlenik kluba".

U ponedjeljak popodne The Movie Pub je na svojoj Facebook stranici objavio priopćenje u kojem tvrde da su u samom lokalu gosti, uključujući i jednog od sudionika sa snimke, narušavali javni red i mir, nakon čega su ispraćeni iz prostora kluba. Dodaju da, unatoč tome, u samom klubu nije došlo do fizičkog obračuna.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Nastavno na medijske napise koji su se pojavili povodom snimke fizičkog sukoba dvojice muškaraca koji se u novogodišnjoj noći dogodio na ulici u blizini The Movie Puba, želimo istaknuti da je policija upoznata sa situacijom te da nadležne službe postupaju u skladu sa zakonom.

U medijskom prostoru trenutno kolaju različite neprovjerene informacije, a sve okolnosti tek se trebaju u potpunosti utvrditi. Ono što The Movie Pub može u ovom trenutku potvrditi jest da su određeni gosti, uključujući i jednog od sudionika tog događaja, prethodno unutar The Movie Puba narušavali red i mir, nakon čega su ispraćeni iz prostora kluba kako bi drugim gostima bilo omogućeno nesmetano uživanje u novogodišnjem izlasku. U samom prostoru The Movie Pubu nije došlo do fizičkog obračuna ni između gostiju niti između osoblje i gostiju.

Osoblje The Movie Puba izvan prostora samog kluba nije imalo kontakta s osobama sa snimke niti s drugim osobama koje su prethodno narušavale red i mir u samom klubu. The Movie Pub se ovim putem ograđuje od bilo kakve povezanosti s fizičkim sukobom koji je snimljen i koji je objavljen na portalima. Također, osobe s te snimke nisu zaposlenici The Movie Puba niti zaštitari koji su osiguravali red u The Movie Pubu.

The Movie Pub ne opravdava niti tolerira bilo kakav oblik nasilja te vjerujemo da će u slučaju da je došlo do prekršaja ili kaznenog djela odgovorne osobe biti sankcionirane.

Zahvaljujemo na razumijevanju."

UPOZORAVAMO! Snimka je uznemirujuća i gledate ju na vlastitu odgovornost. Dostupna je ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Majka napadnutog dječaka opisala horor u Dubravi