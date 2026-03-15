Bizarna nesreća u Lipiku: Vozač zaboravio na jednu stvar pa izazvao kaos

Bizarna prometna nesreća dogodila se u subotu ujutro u Lipiku u ulici Matije Gupca. Vozač (66) je na svoj osobni automobil prikvačio laku prikolicu na kojoj je prevozio kotao s poklopcem.

Kotao muškarac nije osigurao za vožnju, zbog čega je iskliznuo s prikolice i udario u osobni automobil kojeg je vozio muškarac (51).

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv muškarca (66) slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti na cestama.

