FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ /

Stravične scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Društvenim mrežama širi se grozna snimka

Stravične scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Društvenim mrežama širi se grozna snimka
×
Foto: Screenshot Facebook

Iz PU zagrebačke su za naš portal net.hr potvrdili da su zaprimili dojavu o ovom incidentu u novogodišnjoj noći

4.1.2026.
17:35
Tesa Katalinić
Screenshot Facebook
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka pretučenog mladića ispred jednog poznatog kafića na Savskoj cesti u Zagrebu. Incident se kako neslužbeno doznajemo dogodio u novogodišnjoj noći sa srijede na četvrtak.  

Na snimci se vidi mladić koji sjedi na tramvajskoj stanici Prisavlje, a iz glave mu šiklja krv. 

Stravične scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Društvenim mrežama širi se grozna snimka
Foto: Screenshot Facebook
Stravične scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Društvenim mrežama širi se grozna snimka
Foto: Screenshot Facebook

"Digni glavu, brate kao da si iz horora izišao. Brate, nemam pojma", govori osoba koja je snimala. 

Napao ga zaštitar?

Pretučeni mladić zatim objašnjava da ga je napao zaštitar, a u tom trenutku nepoznati muškarac dolazi i ponovno ga kreće udarati u glavu. 

Pretučeni mladić zaštitaru govori "dobro je, buraz", ali ga on nastavlja udarati, zbog čega je mladić na kraju krenuo bježati. 

Iz PU zagrebačke su za naš portal net.hr potvrdili da su zaprimili dojavu o ovom incidentu u novogodišnjoj noći, oko 1.30. Na mjestu događaja zatekli su ozlijeđenog mladića, dok se nepoznati muškarac, koji ga je pretukao, udaljio u nepoznatom smjeru. U tijeku je kriminalističko istraživanje. 

Stravične scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Društvenim mrežama širi se grozna snimka
Foto: Screenshot Facebook

UPOZORAVAMO! Snimka je uznemirujuća i gledate ju na vlastitu odgovornost. Dostupna je ovdje

POGLEDAJTE VIDEO: Ovaj trojac je brutalno pretukao mladića u Poreču: Pogledajte kako su stigli na Sud

ZaštitarZagrebPretučen MladićSavska Cesta
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ /
Stravične scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Društvenim mrežama širi se grozna snimka