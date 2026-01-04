Stravične scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Društvenim mrežama širi se grozna snimka

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka pretučenog mladića ispred jednog poznatog kafića na Savskoj cesti u Zagrebu. Incident se kako neslužbeno doznajemo dogodio u novogodišnjoj noći sa srijede na četvrtak.

Na snimci se vidi mladić koji sjedi na tramvajskoj stanici Prisavlje, a iz glave mu šiklja krv.

"Digni glavu, brate kao da si iz horora izišao. Brate, nemam pojma", govori osoba koja je snimala.

Napao ga zaštitar?

Pretučeni mladić zatim objašnjava da ga je napao zaštitar, a u tom trenutku nepoznati muškarac dolazi i ponovno ga kreće udarati u glavu.

Pretučeni mladić zaštitaru govori "dobro je, buraz", ali ga on nastavlja udarati, zbog čega je mladić na kraju krenuo bježati.

Iz PU zagrebačke su za naš portal net.hr potvrdili da su zaprimili dojavu o ovom incidentu u novogodišnjoj noći, oko 1.30. Na mjestu događaja zatekli su ozlijeđenog mladića, dok se nepoznati muškarac, koji ga je pretukao, udaljio u nepoznatom smjeru. U tijeku je kriminalističko istraživanje.

UPOZORAVAMO! Snimka je uznemirujuća i gledate ju na vlastitu odgovornost. Dostupna je ovdje.

