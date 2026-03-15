Skijaška elita okupila se u Švedskoj: Zrinka i Leona odlične u prvoj vožnji!

UŽIVO

1.Mikaela Schiffrin 50.22

2.Emma Aicher +0.51

3.Katharina Truppe +0.57

8. Zrinka Ljutić +1.22

17.Leona Popović +2.07

Prva vožnja slaloma Svjetskog kupa u švedskom Åreu donijela je očekivani rasplet na vrhu, ali i vrlo dobre nastupe hrvatskih skijašica koje će u drugoj vožnji imati priliku napraviti ozbiljan rezultat. Najbrža je bila Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je još jednom potvrdila dominaciju u ovoj disciplini.

Shiffrin je stazu odskijala u vremenu 50.22 sekunde i tako preuzela vodstvo nakon prve vožnje. Iako nije bila najbrža u svakom sektoru, njezina stabilnost kroz cijelu stazu ponovno se pokazala presudnom. Najbliže joj je bila Njemica Emma Aicher, koja zaostaje 51 stotinku, dok treće mjesto drži Austrijanka Katharina Truppe s 57 stotinki zaostatka.

U borbi za postolje nalaze se i Švicarka Wendy Holdener te domaća nada Cornelia Öhlund, dok vrlo dobar nastup ima i mlada Lara Colturi, koja se smjestila na šesto mjesto.

Posebnu pozornost hrvatskih navijača privukla je vožnja Zrinke Ljutić, koja je nakon prve vožnje na osmom mjestu s 1.22 sekunde zaostatka za vodećom. Ljutić je odradila stabilnu i taktički pametnu vožnju bez većih pogrešaka. Iako nije bila među najbržima u pojedinim sektorima, zadržala je dobar ritam kroz cijelu stazu i ostala unutar kruga skijašica koje u drugoj vožnji mogu napasti još bolji plasman.

Druga hrvatska predstavnica, Leona Popović, nalazi se na 17. mjestu s 2.07 sekundi zaostatka. Popović je solidno otvorila utrku, ali je u srednjem dijelu staze izgubila nešto vremena, što ju je udaljilo od prvih deset pozicija. Ipak, razlike u sredini poretka nisu velike i u drugoj vožnji ima realnu priliku značajno popraviti plasman.

Zanimljivo je da su razlike među skijašicama od šestog do petnaestog mjesta vrlo male, što najavljuje izuzetno napetu drugu vožnju. U takvim okolnostima svaki agresivniji napad na stazi može donijeti veliki skok u poretku.

Druga vožnja u Åreu stoga bi mogla donijeti zanimljiv rasplet. Shiffrin ima prednost, ali iza nje se nalazi nekoliko skijašica spremnih iskoristiti i najmanju pogrešku. Za hrvatske navijače posebna će pažnja biti usmjerena na Ljutić, koja se nalazi u odličnoj poziciji za borbu za sam vrh, dok Popović ima priliku napasti iz drugog plana i pokušati se probiti među najbolje.

NAJAVA

Karavana Svjetskog kupa u alpskom skijanju seli u švedski Åre, gdje će se održati deveti ženski slalom sezone 2025./26. Riječ je o posljednjoj utrci u ovoj disciplini prije velikog finala Svjetskog kupa, što dodatno podiže ulog i očekivanja uoči još jednog uzbudljivog natjecanja.

Na startu će se naći čak 70 skijašica iz 22 države, a konkurenciju predvodi Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja iza sebe ima jednu od najuvjerljivijih slalomskih sezona posljednjih godina. U dosadašnjem dijelu sezone Shiffrin je slavila u čak sedam od osam utrka Svjetskog kupa u slalomu, uz osvajanje olimpijskog zlata u istoj disciplini. Samo je jedna pobjeda izmakla njezinoj dominaciji.

Statistika dodatno potvrđuje koliko je ova sezona bila impresivna. U osam utrka na postolju se našlo deset različitih skijašica iz šest zemalja, no kada je riječ o pobjedama – priča je gotovo jednosmjerna. Upravo zato mnogi ovu sezonu već sada nazivaju jednom od najdominantnijih u povijesti slaloma.

U ukupnom poretku slaloma Shiffrin uvjerljivo vodi s 977 bodova, dok se iza nje nalaze Camille Rast iz Švicarske i njezina sunarodnjakinja Wendy Holdener. U vrhu su još Austrijanka Katharina Truppe i Amerikanka Paula Moltzan.

Američka skijašica već je osigurala mali Kristalni globus u slalomu. Čak i u scenariju u kojem bi propustila posljednje dvije utrke, a Camille Rast pobijedila u obje, Shiffrin bi i dalje zadržala naslov pobjednice discipline – što najbolje pokazuje razmjere njezine dominacije ove zime.

Jedna od zanimljivijih priča sezone dolazi iz Albanije. Devetnaestogodišnja Lara Colturi nalazi se tik izvan najboljih pet u poretku i sve sigurnije ulazi u društvo vrhunskih slalomašica, pa će i u Åreu biti jedna od skijašica na koje vrijedi obratiti pozornost.

Utrka u Åreu vozi se u nedjelju, 25. siječnja. Prva vožnja na rasporedu je rano ujutro, dok će druga vožnja odlučiti pobjednicu nekoliko sati kasnije. Ljubitelji skijanja tako će ponovno imati priliku pratiti borbu najboljih slalomašica svijeta u jednoj od posljednjih velikih provjera prije završnice sezone.

