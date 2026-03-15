Vozači, vrijeme je za promjenu! Evo do kad morate imati zimske gume i kad vam mogu zalijepiti kaznu
Nastavak vožnje na zimskim gumama tijekom proljeća i ljeta ne preporučuje se iz dva temeljna razloga: smanjene sigurnosti i povećanih troškova
Sredina travnja označava kalendarski kraj obveze korištenja zimske opreme na hrvatskim cestama. Iako nas zakon više ne obvezuje na zimske pneumatike, dolazak toplijeg vremena i porast temperatura jasan su znak da je stigao trenutak za montažu ljetnih guma. Ta promjena nije samo formalnost, već ključan korak za sigurnost u prometu, bolje performanse vozila i dugoročnu uštedu.
Zakonski rok je prošao, no pravo vrijeme ovisi o temperaturi
Prema Oduci o obveznoj zimskoj opremi, razdoblje u kojem je ona obavezna na takozvanim zimskim dionicama javnih cesta traje od 15. studenoga do 15. travnja. Ta se obveza odnosila na sve vrste motornih vozila, neovisno o vremenskim uvjetima, na dionicama koje uključuju 839,2 kilometra autocesta te više od 1.800 kilometara državnih i županijskih cesta.
Međutim, stručnjaci i proizvođači guma slažu se da kalendar ne bi trebao biti jedini vodič. Ključni pokazatelj za prelazak na ljetne gume jest stabilizacija vanjskih temperatura.
Zašto je opasno voziti na zimskim gumama ljeti?
Nastavak vožnje na zimskim gumama tijekom proljeća i ljeta ne preporučuje se iz dva temeljna razloga: smanjene sigurnosti i povećanih troškova.
Sigurnost na prvom mjestu
Zimske gume izrađene su od mekše gumene smjese s dubljim profilom i lamelama koje osiguravaju bolje prianjanje na snijegu i ledu. No, kada se asfalt zagrije, ta mekoća postaje nedostatak. Guma se na visokim temperaturama prekomjerno zagrijava i deformira, što značajno produljuje put kočenja. Osim toga, vozilo postaje nestabilnije u zavojima, a upravljivost je osjetno lošija.
Ubrzano trošenje i veći troškovi
Vožnja na zimskim gumama po vrućem asfaltu drastično ubrzava njihovo trošenje. Mekana smjesa doslovno se „topi“ u dodiru s vrućom podlogom, čime se životni vijek gume može skratiti i za više od pedeset posto. To znači da ćete gume koje su mogle trajati nekoliko sezona morati zamijeniti mnogo ranije, što predstavlja znatan financijski izdatak. Cijena jednog kompleta novih guma, ovisno o dimenziji i klasi, kreće se od približno 200 eura za ekonomske modele pa sve do 1.000 eura i više za premium marke. Čuvanjem zimskih guma tijekom ljeta izravno produljujete njihovu iskoristivost i štedite novac.
Podsjetnik na propise i moguće kazne
Iako zimska sezona završava, korisno je podsjetiti se što zakon smatra zimskom opremom kako bismo spremni dočekali iduću zimu. Za osobna vozila do 3,5 tone to podrazumijeva zimske gume (s oznakom M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili, kao alternativu, ljetne gume s minimalnom dubinom profila od četiri milimetra uz obvezne lance za snijeg u prtljažniku, spremne za postavljanje na pogonske kotače. Više detalja o propisima može se pronaći i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.
Za vozače koji su tijekom obveznog razdoblja zatečeni bez odgovarajuće opreme, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna od 130 eura. Ali kazne idu skoro i do 2000 eura, više možete pročitati OVDJE. Uz to, policija ima ovlast isključiti vozilo iz prometa sve dok se ne osiguraju propisani uvjeti, što može uzrokovati dodatne neugodnosti i troškove.
Kako pravilno skladištiti zimske gume?
Nakon demontaže, pravilno skladištenje ključno je za očuvanje kvalitete zimskih guma. Prvi korak je temeljito čišćenje. Potrebno je vodom i blagim sapunom oprati gume i naplatke kako bi se uklonila sol, prljavština i kočiona prašina. Nakon toga ih treba potpuno osušiti i ukloniti kamenčiće iz profila. Dobra je praksa označiti poziciju svake gume (npr. ZL za zadnju lijevu) kako biste ih iduće sezone mogli rotirati i osigurati ravnomjerno trošenje.
Gume treba čuvati na suhom, tamnom i hladnom mjestu, poput podruma ili garaže, daleko od izravne sunčeve svjetlosti, izvora topline ili kemikalija. Način slaganja ovisi o tome jesu li gume na naplatcima ili ne. Gume s naplatcima mogu se slagati jedna na drugu (vodoravno) ili objesiti, dok se gume bez naplataka trebaju skladištiti isključivo uspravno, jedna do druge. Kako bi se dodatno zaštitile od prašine i vlage, preporučuje se korištenje posebnih vreća ili navlaka za gume.
Prelazak na ljetne gume važan je dio redovitog održavanja vozila. Time ne samo da ispunjavate preporuke stručnjaka, već i aktivno pridonosite vlastitoj sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu, istovremeno čuvajući vrijednost svoje investicije u pneumatike.
