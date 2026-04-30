Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Prema TMZ-u, koji je prvi objavio vijest i fotografije para iz Las Vegas, Locklear i Lamas u vezi su već mjesecima
Lorenzo Lamas (68) ne skriva sreću u vezi s Heather Locklear (64). U intervjuu za Fox News, objavljenom u srijedu, zvijezda serije Renegade progovorio je o tome kako je pronašao sreću u ljubavi s glumicom više od 40 godina nakon što su se prvi put upoznali pozirajući zajedno na naslovnici magazina za odrasle Playgirl.
„Kratak odgovor je ne”, rekao je Lamas kada su ga pitali je li očekivao ovakav rasplet. „Prošao sam puno pokušaja i pogrešaka, a ona je najnevjerojatnija žena koju sam ikad upoznao.”, piše People.
Njegove izjave dolaze samo nekoliko dana nakon što su on i Locklear prvi put zajedno viđeni u javnosti kao par, u New Jerseyju 26. travnja. Na fotografijama s konvencije horora i znanstvene fantastike nasmiješeni su i prisni, odjeveni u potpuno crne kombinacije.
Prema TMZ-u, koji je prvi objavio vijest i fotografije para iz Las Vegas, Locklear i Lamas u vezi su već mjesecima. TMZ je tada također naveo kako su se tog vikenda trebala upoznati njihova odrasla djeca iz prijašnjih veza.
Šest brakova iza njega
Heather s bivšim suprugom Richijem Samborom ima kćer Avu Sambora (28). Bili su u braku od 1994. do 2007. godine. Prije toga bila je udana za Tommyja Leeja od 1986. do 1993., a pet godina bila je zaručena s Chrisom Heisserom prije prekida u svibnju 2025.
Lamas ima šestero djece: sina A.J. Lamasa (42) i kćer Shayne Lamas (40) koje je dobio je s pokojnom Michele Smith, s kojom je bio u braku od 1983. do 1985. Kći Paton Lamas (37) iz veze je s Daphne Ashbrook, s kojom je bio od 1986. do 1988. godine. S bivšom suprugom Shaunom Sand, s kojom je bio u braku od 1996. do 2002., dobio je kćeri Alexandru Lamas (28), Victoriu Lamas (26) i Isabellu Lamas (25). Glumac je ranije bio u braku i s Victoriom Hilbert od 1981. do 1982., Kathleen Kinmont od 1989. do 1993., Shawnom Craig od 2011. do 2018. te Kennom Scott od 2023. do 2025.
