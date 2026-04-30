Jao: Prijeti otkazivanje Velike nagrade Miamija, evo zašto
Velika nagrada Miamija je treća uzastopna utrka u sezoni Formule 1 koja bi mogla biti otkazana
Nakon što su zbog političke situacije otkazane obje utrke Formule 1 koje su se trebale voziti u travnju, Velika nagrada Saudijske Arabije i VN Bahreina, sada prijeti i otkazivanje prve utrke u svibnju, Velike nagrade Miamija koja je planirana za nedjelju, 3. svibnja.
Razlog za moguće otkazivanje je jako loša vremenska prognoza za ovaj vikend.
Pravila su jasna
Prema prognozama koje koriste i sami timovi, poput AccuWeathera, vjerojatnost za kišu u nedjelju iznosi 88 posto, no ono što posebno zabrinjava organizatore je 53 posto šanse za grmljavinsko nevrijeme.
Prema američkom zakonu, svi veliki događaji na otvorenom moraju biti prekinuti ako u blizini postoji rizik od udara munje. U takvim uvjetima, medicinski helikopter ne smije poletjeti, što je osnovni sigurnosni preduvjet za održavanje utrke.
Uz to, smatra se da je opasno i za gledatelje, od kojih bi se tražilo da napuste tribine i potraže sigurno sklonište. To znači da bi utrka mogla biti prekinuta crvenom zastavom čak i ako na stazi nema uvjeta koji bi onemogućili vožnju.
Kakva je prognoza?
Dok se za petak i subotu, kada su na rasporedu slobodni trening, sprint kvalifikacije, sprint utrka i glavne kvalifikacije, predviđa pretežno sunčano i suho vrijeme s temperaturama do 31°C, nedjelja donosi drastičnu promjenu.
Prognoza za dan utrke najavljuje 28°C, ali uz veliku vjerojatnost kiše i grmljavinskih oluja.