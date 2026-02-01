Pogledajte što su Anti Budimiru priredili njegovi suigrači dan nakon novog sjajnog gola

Ante Budimir ponovno je zabio u La Ligi. U utakmici 22. kola Osasuna je na svom terenu odigrala 2:2 protiv Villarreala, a hrvatski je reprezentativac zabio u nadoknadi prvog dijela sjanim udarcem glavom. Gol pogledajte OVDJE.

U 24 susreta za Osasunu bio je precizan 12 puta, a nakon novog gola Osasunin trener Alessio Lisci rekao je da je "izuzetno dobar u igri glavom i u završnicama iz prvog dodira, a ujedno je i igrač koji najviše radi".

"Poklon za Sergija, Budimira i Raúla jer su dosegli 250, 200 odnosno 100 utakmica", napisali su iz Osasune ispod videa u kojem suigrači na popularni način 'časte' slavljenike. Budimir je svoju 200. odigrao prije nešto više od dva tjedna, no svejedno je ponovno 'počašćen'.

"Danas smo imali vrlo jasnu ideju i često smo ga tražili. I dobro je ispalo. Uspjeli smo izvući prvog stopera iz zone kako bi Budi mogao odigrati jedan na jedan unutar kaznenog prostora. To je nešto što smo uvježbavali tijekom tjedna i upalilo je", objasnio je Lisci na konferenciji za medije.

Talijan je dodao da je upravo ono što se događa na trenizima u kampu El Tajonar ključno za devetoplasiranu ekipu Primere.

"Kad završi trening, Budi uvijek ostaje još raditi. Dodatno trenira kako bi nastavio napredovati, iako je već na visokoj razini", ispričao je Lisci.

Hrvat je zabio u prvenstvu devet golova čime se popeo na četvrto mjesto strijelaca španjolske lige. Prošlu sezonu je okončao na trećem mjestu.

"Budi je luksuz. Istina je da te ponekad uvjetuje, jer znamo pretjerivati s ubačajima sa strane, ali istina je da ih on zabija", rekao je trener o 190 centimetara visokom golgeteru

"Luksuz je imati ga, on je nevjerojatan igrač", dodao je Lisci.

To je bila treća utakmica zaredom da najbolji strijelac Osasune trese mrežu jer je prethodno zabijao Rayo Vallecano i Real Ovieda.

"Mi ne uzimamo to zdravo za gotovo, ali problem je što se nakon toliko godina, tijekom kojih igra na takvoj razini, to doživljava kao nešto normalno", rekao je Lisci.

Napomenuo je da svi od Budimira očekuju da stalno zabija.

"Ali mi to znamo cijeniti. Znamo da ima ogromnu kvalitetu", zaključio je trener.

