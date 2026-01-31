FREEMAIL
TO, LABUDE! /

Leti, leti, Ante! Pogledajte novi sjajan gol Budimira u nemilosrdnoj La Ligi

Leti, leti, Ante! Pogledajte novi sjajan gol Budimira u nemilosrdnoj La Ligi
Foto: Ricardo Larreina/imago Sportfotodienst/profimedia

Poveli su gosti u 17. kada je Moreno zabio iz penala, a izjednačio je već u 20. Munoz

31.1.2026.
17:16
Sportski.net
Ricardo Larreina/imago Sportfotodienst/profimedia
Ante Budimir ponovno je oduševio u dresu svoje Osasune i zabio novi gol za pravu ludnicu među navijačima koji ga ionako obožavaju. 

U utakmici 22. kola La Lige Osasuna je na svom terenu odigrala 2:2 protiv Villarreala. 

Poveli su gosti u 17. kada je Moreno zabio iz penala, a izjednačio je već u 20. Munoz. Vodstvo Osasuni je u nadoknadi prvog dijela donio hrvatski reprezentativac sjanim udarcem glavom. Gol pogledajte OVDJE

U prošlom kolu prije tjedan dana zabio je Rayu u pobjedi 3:1, a tjedan dana prije toga zabio je dva gola Real Oviedu. Ovo mu je deseti ligaški gol ove sezone i 12. ukupno.

Moreno je u 70. zabio za 2:2. 

Ante BudimirLa LigaOsasuna
