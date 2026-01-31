Leti, leti, Ante! Pogledajte novi sjajan gol Budimira u nemilosrdnoj La Ligi

Ante Budimir ponovno je oduševio u dresu svoje Osasune i zabio novi gol za pravu ludnicu među navijačima koji ga ionako obožavaju.

U utakmici 22. kola La Lige Osasuna je na svom terenu odigrala 2:2 protiv Villarreala.

Poveli su gosti u 17. kada je Moreno zabio iz penala, a izjednačio je već u 20. Munoz. Vodstvo Osasuni je u nadoknadi prvog dijela donio hrvatski reprezentativac sjanim udarcem glavom. Gol pogledajte OVDJE.

U prošlom kolu prije tjedan dana zabio je Rayu u pobjedi 3:1, a tjedan dana prije toga zabio je dva gola Real Oviedu. Ovo mu je deseti ligaški gol ove sezone i 12. ukupno.

Moreno je u 70. zabio za 2:2.

POGLEDAJTE VIDEO: Najboljitrenuci utakmice Hrvatske i Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva