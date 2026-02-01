FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOSPODIN SAVRŠENI /

Tko napušta vilu? Prva ceremonija ruža donosi napetosti i iznenađenja

Tko napušta vilu? Prva ceremonija ruža donosi napetosti i iznenađenja
×
Foto: Rtl

Razgovori nasamo, tajanstveni pokloni i neizgovorene poruke dodatno kompliciraju večer

1.2.2026.
13:43
Irena Grgić
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vilom će zavladati uzbuđenje i nervoza – vrijeme je za prvu ceremoniju ruža, a netko večeras odlazi kući. Tenzije su na vrhuncu, ali cocktail party donijet će i nova iznenađenja, priznanja i sumnje u iskrenost pojedinih djevojaka.

Jedna neočekivana istina otvara pitanje: tko igra dvostruku igru? Dok se neki pokušavaju približiti i popraviti odnose, drugi otvoreno prozivaju taktiziranje, dvoličnost i skrivene namjere.

Razgovori nasamo, tajanstveni pokloni i neizgovorene poruke dodatno kompliciraju večer. 

„Malo nam je teško trenutno“, poručit će Petar i Karlo kad dođe vrijeme da donesu odluku o tome tko nije zaslužio ružu.

Na kraju večeri svima će postati jasno: ovo je tek početak prave borbe i nitko nije siguran od ispadanja.

Što su odlučili Gospoda Savršeni, pokazat će nova epizoda od ponoći dostupa na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Vesela sahrana i nasmijani svatovi na istom mjestu: 'Ja ću skočiti za njim'

 

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026VoyoRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GOSPODIN SAVRŠENI /
Tko napušta vilu? Prva ceremonija ruža donosi napetosti i iznenađenja