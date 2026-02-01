Tko napušta vilu? Prva ceremonija ruža donosi napetosti i iznenađenja

Vilom će zavladati uzbuđenje i nervoza – vrijeme je za prvu ceremoniju ruža, a netko večeras odlazi kući. Tenzije su na vrhuncu, ali cocktail party donijet će i nova iznenađenja, priznanja i sumnje u iskrenost pojedinih djevojaka.

Jedna neočekivana istina otvara pitanje: tko igra dvostruku igru? Dok se neki pokušavaju približiti i popraviti odnose, drugi otvoreno prozivaju taktiziranje, dvoličnost i skrivene namjere.

Razgovori nasamo, tajanstveni pokloni i neizgovorene poruke dodatno kompliciraju večer.

„Malo nam je teško trenutno“, poručit će Petar i Karlo kad dođe vrijeme da donesu odluku o tome tko nije zaslužio ružu.

Na kraju večeri svima će postati jasno: ovo je tek početak prave borbe i nitko nije siguran od ispadanja.

Što su odlučili Gospoda Savršeni, pokazat će nova epizoda od ponoći dostupa na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Vesela sahrana i nasmijani svatovi na istom mjestu: 'Ja ću skočiti za njim'