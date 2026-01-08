FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HRVATI REKLI SVOJE /

Pitali smo vas: 'Koja je vaša taktika za hodanje po zaleđenim ulicama?' Evo vaših odgovora

Neočišćeni snijeg po ovako niskim temperaturama pretvara se u led po kojem je teško hodati. Jučer je u zagrebačkoj traumatološkoj hitnoj ambulanti pregledano 156 pacijenta, a 66 ih je bilo vezano za padove na snijegu i ledu.

Njih 15-ero zadržano je u bolnici zbog padova s teškim prijelomima. Operirano je devet pacijenata, a iz Traume poručuju kako danas nastavljaju s hitnim operacijama. 

"Najavljuju ledenu kišu, ako ljudi budu previše aktivni, naročito oni stariji, ova čekaonica koja je sad krcata, će biti duplo više nakrcana", kazao je liječnik te uputio apel: "Molim vas da sutra ako ta ledena kiša počne padati, stvarno nema razloga za bilo kakvim aktivnostima van kuće", kazao je Slaven Babić, kirurg u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

A koji su vaši snježni savjeti? Na Facebook stranici net.hr-a odgovarali ste na pitanje: "Koja je vaša taktika za hodanje po zaleđenim ulicama?" U video prilogu poslušajte neke od najzanimljivijih odgovora.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.1.2026.
17:42
RTL Danas
Tema DanaPitali Smo VasLedSnijegLomoviOzljede
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx