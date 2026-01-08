Pitali smo vas: 'Koja je vaša taktika za hodanje po zaleđenim ulicama?' Evo vaših odgovora

HRVATI REKLI SVOJE /

Neočišćeni snijeg po ovako niskim temperaturama pretvara se u led po kojem je teško hodati. Jučer je u zagrebačkoj traumatološkoj hitnoj ambulanti pregledano 156 pacijenta, a 66 ih je bilo vezano za padove na snijegu i ledu.

Njih 15-ero zadržano je u bolnici zbog padova s teškim prijelomima. Operirano je devet pacijenata, a iz Traume poručuju kako danas nastavljaju s hitnim operacijama.

"Najavljuju ledenu kišu, ako ljudi budu previše aktivni, naročito oni stariji, ova čekaonica koja je sad krcata, će biti duplo više nakrcana", kazao je liječnik te uputio apel: "Molim vas da sutra ako ta ledena kiša počne padati, stvarno nema razloga za bilo kakvim aktivnostima van kuće", kazao je Slaven Babić, kirurg u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

