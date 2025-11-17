Nikolić: 'Možemo i moramo bodovno bolje od ovog gdje smo sada'

Rukometaši Zagreba nakon sedam nastupa u novoj sezoni Lige prvaka imaju isti broj poraza, a u srijedu će, s početkom u 18.45 sati, u Areni Zagreb ugostiti aktualnog prvaka Europe, njemački Magdeburg.

"Zagrebaši" su prošli tjedan gostovali u Njemačkoj i predstavili se u dobrom izdanju, izgubivši na kraju sa 27-22. No, na poluvremenu je bilo samo 10-9 za Magdeburg za koji je briljirao bivši vratar Zagreba Matej Mandić s čak 18 obrana. Europski prvak nakon sedam kola ima maksimalnih 14 bodova.

No, pozicije na ljestvici i neosporna razlika u kvaliteti momčadi ne bi smjeli biti prepreka ljubiteljima rukometa da u srijedu u što većem broju dođu podržati rukometaše Zagreba u lovu na iznenađenje. To mogu učiniti besplatno, ali će morati podići ulaznice na nekoj od mnogobrojnih dostupnih lokacija u Zagrebu (blagajni Arene Zagreb, maloprodajnim mjestima Ine, trgovinama Žabac, u studentskim domovima Stjepan Radić, Ante Starčević i Cvjetno naselje te Intersport dućanima u Arena centru ili u Petrinjskoj ulici).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Očekivanja su uvijek velika i uvijek je želja pobijediti. Do sada nam to, nažalost, nije pošlo za rukom, ali nadamo se i vjerujemo da bi to mogli ostvariti u srijedu. Pokazali smo i prošli tjedan u Magdeburgu da možemo igrati s njima, iako, nažalost, nismo uspjeli upisati bodove. Ne preostaje nam ništa drugo nego da nastavimo naporno raditi, trenirati i vjerovati da možemo i moramo bodovno bolje od ovoga gdje smo sada", rekao je trener Zagreba Andrija Nikolić na konferenciji za novinare dva dana uoči novog europskog ispita.

Pridružio mu se i slovenski reprezentativac Alek Kavčič.

"Osjećaji su pomiješani nakon poraza u Magdeburgu. Mislim da imamo čime biti zadovoljni, ali na kraju je to ipak bio poraz. Teško je očekivati u gostima kod prvaka Europe da možeš upisati prve bodove, ali mislim da smo ostavili dobar dojam. U srijedu se nadam što većoj podršci s tribina, to je nešto što nam definitivno treba kako bismo došli do prvih bodova i ja vjerujem da će nas Zagrepčani u velikom broju doći podržati. Njihova pomoć nas je uvijek nosila do nekih dobrih rezultata i vjerujem da će tako biti i ovoga puta", rekao je Kavčič.

Zagreb je u dosadašnjih sedam kola triput bio domaćin i nijednom nije bio ni blizu pobjedi. Barcelona je slavila u Areni sa sedam pogodaka prednosti (25-32), a danski GOG i mađarski Pick Szeged su bili na +5, pa je Kavčič upitan jesu li igrači pod većim pritiskom na domaćem terenu.

"Ne bih se složio da u Areni igramo slabije nego na strani. Istina, malo smo rasterećeniji na gostovanjima, ali nije to opravdanje da pred našom publikom ne pružimo svoj maksimum. Nadam se i vjerujem da će nam se u srijedu sve poklopiti i da ćemo svoj trenutak dočekati protiv prvaka Europe", poručio je slovenski lijevi bek koji je već petu sezonu u momčadi hrvatskog prvaka.

Sandro Meštrić novi je vratar Zagreba

Rukometni klub Zagreb predstavio je u ponedjeljak pojačanje na vratarskoj poziciji, 29-godišnjeg hrvatskog reprezentativca Sandra Meštrića s iskustvom nastupanja u Ligi prvaka.

Detalji njegovog ugovora s hrvatskim prvakom nisu obznanjeni.

Meštrić je karijeru započeo u Varaždinu, a potom se selio po raznim europskim državama i klubovima, nastupajući za francuski Pays d’Aix, slovensku Riko Ribnicu, poljsku Industriju Kielce i Rebud KPR Ostroviju Ostrow Wielkopolski te bjeloruski Meškov Brest, koji mu je izašao u susret i omogućio tranasfer u Zagreb, kad je hrvatski prvak iskazao interes za njegov dolazak.

Foto: Igor Kralj/pixsell

"Riječ je o kvalitetnom golmanu koji ima iskustvo nastupanja u Ligi prvaka i koji će nam pomoći da još dodatno zaoštrimo konkurenciju na toj poziciji. Očekivanja su u Zagrebu uvijek najviša moguća, tako da ja Sandru želim svu sreću pa ćemo vidjeti kako će se na koncu situacija rasplesti", izjavio je trener Zagreba Andrija Nikolić.

"Osjećam se sjajno i sretan sam što sam postao član najvećeg i najtrofejnijeg hrvatskog kluba. Nakon pet sezona u inozemstvu vratio sam se opet u Hrvatsku i sretan sam zbog toga. Veselim se novom izazovu i jedva čekam da krenu utakmice i da krenemo s pobjedama kako u domaćem prvenstvu, tako i u Europi. Vjerujem da ova ekipa ima potencijal za to", rekao je vratar koji je bio u sastavu hrvatske reprezentacije na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

"Jedan od motiva mog dolaska ovamo je svakako i prilika da se kroz dobre igre u Zagrebu pokušam nametnuti i izborniku ne bi li opet dobio priliku zaigrati za hrvatsku reprezentaciju. To je san svakog sportaša pa se tako i ja imam pravo nadati", poručio je Meštrić koji će konkurirati za mjesto u momčadi kako za domaća natjecanja, tako i za dvoboje u Ligi prvaka.